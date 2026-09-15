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Винищувачі НАТО вперше збили ворожий безпілотник: перші подробиці

Ворожий апарат виявили у глибині литовської території та знищили у повітрі

15 вересня 2026, 08:13
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Кравцев Сергей

Винищувачі НАТО вперше збили безпілотник безпосередньо у повітряному просторі Литви. Про це вранці 15 вересня повідомив президент країни Гітанас Науседа.

Винищувачі НАТО вперше збили ворожий безпілотник: перші подробиці

Винищувачі. Фото: з відкритих джерел

"Безпілотник, який щойно увійшов у повітряний простір Литви, був знищений винищувачами НАТО", — написав Науседа в соцмережі X, подякувавши союзникам за швидку реакцію.

За словами литовського президента, посилення російської агресії проти України робить подібну готовність особливо важливою для всього регіону. Він наголосив, що Литва разом із союзниками по НАТО має намір захищати свій повітряний простір.

Як повідомляє литовське видання LRT, тривогу було оголошено невдовзі після опівночі. Департамент пожежної охорони та рятувальних служб попередив мешканців кількох районів про можливу повітряну загрозу.

Приблизно через 30 хвилин стало відомо, що безпілотника було знищено в повітрі.

Близько 01:00 керівник Національного кризового координаційного центру Литви Вілмантас Віткаускас повідомив LRT, що дрон збили в Каунаській області, що в Кайшадорському районі, імовірно неподалік села Праткуни.

На місце направили військову поліцію, звичайну поліцію та інші екстрені служби. Фахівці повинні встановити тип безпілотника, його характеристики та можливу мету польоту.

За попередніми даними, апарат упав у сільській місцевості неподалік Каунаських озер. Інформації про постраждалих чи руйнування поки що немає.

У литовському кризовому центрі попередньо вважають, що дрон міг потрапити до повітряного простору країни з боку Білорусі.

Віткаускас повідомив, що апарат рухався через район Лентваріса та Тракая у західному напрямку. Після цього його вдалося виявити та знищити.

Наразі триває пошук уламків безпілотника. Вони повинні допомогти встановити його походження, тип та можливе призначення.

Інцидент став особливо чутливим для Литви на тлі неодноразових випадків порушення повітряного простору країн НАТО російськими безпілотниками та ракетами під час війни проти України.

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