Истребители НАТО впервые сбили вражеский беспилотник: первые подробности

Истребители НАТО впервые сбили беспилотник непосредственно в воздушном пространстве Литвы. Об этом утром 15 сентября сообщил президент страны Гитанас Науседа.

Истребители. Фото: из открытых источников

"Беспилотник, который только что вошел в воздушное пространство Литвы, был уничтожен истребителями НАТО", — написал Науседа в соцсети X, поблагодарив союзников за быструю реакцию.

По словам литовского президента, усиление российской агрессии против Украины делает подобную готовность особенно важной для всего региона. Он подчеркнул, что Литва вместе с союзниками по НАТО намерена защищать свое воздушное пространство.

Как сообщает литовское издание LRT, тревога была объявлена вскоре после полуночи. Департамент пожарной охраны и спасательных служб предупредил жителей нескольких районов о возможной воздушной угрозе.

Примерно через 30 минут стало известно, что беспилотник был уничтожен в воздухе.

Около 01:00 руководитель Национального кризисного координационного центра Литвы Вилмантас Виткаускас сообщил LRT, что дрон сбили в Каунасской области, в Кайшадорском районе, предположительно неподалеку от села Праткуны.

На место направили военную полицию, обычную полицию и другие экстренные службы. Специалисты должны установить тип беспилотника, его характеристики и возможную цель полета.

По предварительным данным, аппарат упал в сельской местности неподалеку от Каунасских озер. Информации о пострадавших или разрушениях пока нет.

В литовском кризисном центре предварительно считают, что дрон мог попасть в воздушное пространство страны со стороны Беларуси.

Виткаускас сообщил, что аппарат двигался через район Лентвариса и Тракая в западном направлении. После этого его удалось обнаружить и уничтожить.

Сейчас продолжается поиск обломков беспилотника. Они должны помочь установить его происхождение, тип и возможное назначение.

Инцидент стал особенно чувствительным для Литвы на фоне неоднократных случаев нарушения воздушного пространства стран НАТО российскими беспилотниками и ракетами во время войны против Украины.

Читайте также на портале "Комментарии" — США сделали сильное предложение: Зеленский прямо ответил Трампу по поводу остановки войны.