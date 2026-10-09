Виїзд Кравченка за кордон не пройшов безслідно: що почало відбуватися в ОГПУ

Офіс генерального прокурора України здійснює службове розслідування обставин виїзду колишнього генпрокурора Руслана Кравченка за кордон. Водночас, відомство продовжує кадрову перебудову після операції "Карфаген": з органів прокуратури звільнили вісім осіб, які згадувалися в контексті справи. Про це повідомив виконувач обов'язків генпрокурора Антон Ковальський.

Руслан Кравченко. Фото: з відкритих джерел

За його словами, перевірка поїздки Кравченка має встановити, чи дотримувалися передбачені процедури і як організовувалося відрядження.

"Висновків наперед робити не буду. Розслідування має дати відповіді на усі питання", — заявив Ковальський.

Також завершено службове розслідування щодо колишнього заступника начальника департаменту Офісу генпрокурора Айдіна Худієва. Його висновки планують передати до відповідного кваліфікаційно-дисциплінарного органу, а посаду, що займалася ним, ліквідували.

Окрема перевірка стосується заступника начальника Департаменту міжнародного співробітництва Сергія Крапіви, який був затриманий у рамках "Карфагену". Слідство та службові органи вивчають можливе використання ним повноважень у особистих інтересах та можливе втручання у роботу інших прокурорів. Двадцять чотири прокурори пройшли поліграф, а отримані відомості передали комісії.

Кадрові зміни торкнулися центрального апарату та регіонів. З адміністративних посад звільнено керівників підрозділів, у тому числі начальників департаменту інформаційних технологій та управління з протидії злочинам у сфері кібербезпеки. В обласних та окружних прокуратурах таких звільнень – 16. Також ухвалено рішення про звільнення керівників Харківської та Волинської обласних прокуратур.

Ковальський заявив, що відомство продовжить аудит призначень та перегляд управлінських процесів. Він також повідомив про відмову використати передбачену законом можливість призначати на окремі посади без конкурсу людей, які раніше не працювали прокурорами.

Кравченко подав у відставку після операції НАБУ та САП "Карфаген", у рамках якої розслідуються можливі злочини за участю посадових осіб прокуратури. Верховна Рада підтримала його звільнення 15 вересня, після чого указ підписав президент Володимир Зеленський. Звільнення та перевірки власними силами не означають доведеності вини згаданих осіб.

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