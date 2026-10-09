Выезд Кравченко за границу не прошел бесследно: что начало происходить в ОГПУ

Офис генерального прокурора Украины проводит служебное расследование обстоятельств выезда бывшего генпрокурора Руслана Кравченко за рубеж. Одновременно ведомство продолжает кадровую перестройку после операции "Карфаген": из органов прокуратуры уволили восемь человек, упоминавшихся в контексте дела. Об этом сообщил исполняющий обязанности генпрокурора Антон Ковальский.

Руслан Кравченко. Фото: из открытых источников

По его словам, проверка поездки Кравченко должна установить, соблюдались ли предусмотренные процедуры и как организовывалась командировка.

"Выводов заранее делать не буду. Расследование должно дать ответы на все вопросы", — заявил Ковальский.

Также завершено служебное расследование в отношении бывшего заместителя начальника департамента Офиса генпрокурора Айдина Худиева. Его выводы планируют передать в соответствующий квалификационно-дисциплинарный орган, а занимавшуюся им должность ликвидировали.

Отдельная проверка касается заместителя начальника Департамента международного сотрудничества Сергея Крапивы, задержанного в рамках "Карфагена". Следствие и служебные органы изучают возможное использование им полномочий в личных интересах и вероятное вмешательство в работу других прокуроров. Двадцать четыре прокурора прошли полиграф, а полученные сведения передали комиссии.

Кадровые изменения затронули центральный аппарат и регионы. С административных должностей уволены руководители подразделений, в том числе начальники департамента информационных технологий и управления по противодействию преступлениям в сфере кибербезопасности. В областных и окружных прокуратурах таких увольнений – 16. Также принято решение об освобождении руководителей Харьковской и Волынской областных прокуратур.

Ковальский заявил, что ведомство продолжит аудит назначений и пересмотр управленческих процессов. Он также сообщил об отказе использовать предусмотренную законом возможность назначать на отдельные должности без конкурса людей, которые ранее не работали прокурорами.

Кравченко подал в отставку после операции НАБУ и САП "Карфаген", в рамках которой расследуются возможные преступления с участием должностных лиц прокуратуры. Верховная Рада поддержала его увольнение 15 сентября, после чего соответствующий указ подписал президент Владимир Зеленский. Увольнения и проверки сами по себе не означают доказанности вины упомянутых лиц.

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