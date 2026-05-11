Виїзд без бар’єрів: для кого влада відкрила кордон, але залишила “недоторканний список”

В Україні набули чинності нові правила перетину кордону для жінок, які працюють у державному секторі. Уряд фактично скасував обмеження на виїзд за межі країни для більшості держслужбовиць, працівниць органів місцевого самоврядування та державних підприємств. Водночас для окремої категорії високопосадовиць правила залишилися жорсткими. Про зміни повідомила Державна прикордонна служба України.

Кордон України.

Відтепер більшість жінок, які працюють у державних структурах, можуть виїжджати за кордон без додаткових погоджень та спеціальних дозволів. Рішення стало одним із найгучніших переглядів правил виїзду за час воєнного стану.

Однак послаблення торкнулися не всіх. Під обмеженнями залишаються представниці вищого ешелону влади. Йдеться про членів Кабінету міністрів, керівництво міністерств та центральних органів виконавчої влади, працівниць Офісу президента, Апарату Верховної Ради, РНБО, СБУ та Нацбанку.

Також без змін залишаються правила для народних депутатів, суддів Верховного та Конституційного судів, прокурорів Офісу Генпрокурора, а також керівниць державних підприємств і органів, чиї повноваження поширюються на всю територію України.

Окрему відповідальність уряд поклав на роботодавців. Органи влади та керівництво підприємств зобов’язані протягом трьох днів передати до Адміністрації ДПСУ оновлені списки посадовиць, на яких поширюються обмеження. Якщо кадрові зміни відбуваються пізніше, нову інформацію необхідно подати вже наступного дня після ухвалення рішення.

Нововведення вже викликали дискусії в суспільстві: одні називають це кроком до справедливості, інші – створенням “касти недоторканних”, для якої правила залишаються окремими.

