Выезд без барьеров: для кого власти открыли границу, но оставили "неприкасаемый список"

В Украине вступили в силу новые правила пересечения границы для женщин, работающих в государственном секторе. Правительство фактически отменило ограничения на выезд за пределы страны для большинства госслужащих, работниц органов местного самоуправления и государственных предприятий. В то же время для отдельной категории чиновников правила остались жесткими. Об изменениях сообщила Государственная пограничная служба Украины.

Теперь большинство женщин, работающих в государственных структурах, могут выезжать за границу без дополнительных согласований и специальных разрешений. Решение стало одним из самых громких пересмотров правил выезда за время военного положения.

Однако послабления коснулись не всех. Под ограничениями остаются представительницы высшего эшелона власти. Речь идет о членах Кабинета министров, руководстве министерств и центральных органов исполнительной власти, работницах Офиса президента, Аппарата Верховной Рады, СНБО, СБУ и Нацбанка.

Также без изменений остаются правила для народных депутатов, судей Верховного и Конституционного судов, прокуроров Офиса Генпрокурора, а также руководительниц государственных предприятий и органов, полномочия которых распространяются на всю территорию Украины.

Отдельную ответственность правительство возложило на работодателей. Органы власти и руководство предприятий обязаны в течение трех дней передать в Администрацию ГНСУ обновленные списки должностных лиц, на которые распространяются ограничения. Если кадровые изменения происходят позже, новая информация должна быть представлена уже на следующий день после принятия решения.

Нововведения уже вызвали дискуссии в обществе: одни называют это шагом к справедливости, другие – созданием "касты неприкосновенных", для которой правила остаются отдельными.

