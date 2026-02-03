Виходить, що Трамп усіх обдурив: що каже Моді про закупівлю російської нафти

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді підтвердив, що у нього і президента США Дональда Трампа була телефонна розмова. Однак він не згадав, чи обговорювалася відмова країни від російської нафти. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у посту Моді у соцмережі Х.

Нарендра Моді. Фото: із відкритих джерел

"Сьогодні було чудово поговорити з моїм дорогим другом президентом Трампом. Дуже радий, що на продукцію, вироблену в Індії, тепер діятиме знижене мито у розмірі 18%. Від імені 1,4 мільярда жителів Індії висловлюю величезну подяку", — написав прем'єр-міністр.

Моді наголосив, що коли дві великі економіки та найбільші демократії світу працюють разом, це приносить користь обом народам і відкриває величезні можливості для взаємовигідного співробітництва.

"Лідерство президента Трампа має життєво важливе значення для глобального світу, стабільності та процвітання. Індія повністю підтримує його зусилля щодо досягнення миру", — наголосив індійський прем'єр.

Він додав, що з нетерпінням чекає на тісне співробітництво з ним, щоб вивести партнерство на безпрецедентний рівень.

При цьому Нарендра Моді жодного слова не сказав про те, що він відмовився від закупівель російської нафти.

Варто зазначити, що у понеділок, 2 лютого, президент США Дональд Трамп заявив, що домовився з Індією, щоб та припинила закуповувати російську нафту. За словами Трампа, це допоможе закінчити війну в Україні.

"Він погодився припинити купувати російську нафту і купувати набагато більше нафти в США і, можливо, у Венесуелі. Це допоможе припинити війну в Україні, яка триває зараз і в якій щотижня гинуть тисячі людей", — йдеться у повідомленні Трампа у соцмережах.

