Виходить, що Трамп усіх обдурив: що каже Моді про закупівлю російської нафти

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді підтвердив, що у нього і президента США Дональда Трампа була телефонна розмова. Однак він не згадав, чи обговорювалася відмова країни від російської нафти. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у посту Моді у соцмережі Х.
Нарендра Моді. Фото: із відкритих джерел
Моді наголосив, що коли дві великі економіки та найбільші демократії світу працюють разом, це приносить користь обом народам і відкриває величезні можливості для взаємовигідного співробітництва.
Він додав, що з нетерпінням чекає на тісне співробітництво з ним, щоб вивести партнерство на безпрецедентний рівень.
При цьому Нарендра Моді жодного слова не сказав про те, що він відмовився від закупівель російської нафти.
Варто зазначити, що у понеділок, 2 лютого, президент США Дональд Трамп заявив, що домовився з Індією, щоб та припинила закуповувати російську нафту. За словами Трампа, це допоможе закінчити війну в Україні.
