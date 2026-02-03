logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.19

EUR/UAH

50.95

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Выходит, что Трамп всех обманул: что говорит Моди о закупке российской нефти
commentss НОВОСТИ Все новости

Выходит, что Трамп всех обманул: что говорит Моди о закупке российской нефти

Моди не подтвердил отказ Индии от российской нефти

3 февраля 2026, 07:20
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Премьер-министр Индии Нарендра Моди подтвердил, что у него и президента США Дональда Трампа был телефонный разговор. Однако он не упомянул, обсуждался ли отказ страны от российской нефти. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в посте Моди в соцсети Х.

Выходит, что Трамп всех обманул: что говорит Моди о закупке российской нефти

Нарендра Моди. Фото: из открытых источников

"Сегодня было замечательно поговорить с моим дорогим другом президентом Трампом. Очень рад, что на продукцию, произведенную в Индии, теперь будет действовать пониженная таможенная пошлина в размере 18%. От имени 1,4 миллиардов жителей Индии выражаю огромную благодарность", — написал премьер-министр.

Моди акцентировал, что, когда две большие экономики и крупнейшие демократии мира работают вместе, это приносит пользу обеим народам и открывает огромные возможности для взаимовыгодного сотрудничества.

"Лидерство президента Трампа имеет жизненно важное значение для глобального мира, стабильности и процветания. Индия полностью поддерживает его усилия по достижению мира", — подчеркнул индийский премьер.

Он добавил, что с нетерпением ждет тесного сотрудничества с ним, чтобы вывести партнерство на беспрецедентный уровень.

При этом Нарендра Моди ни слова не сказал о том, что он отказался от закупок российской нефти.

Стоит отметить, что в понедельник 2 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что договорился с Индией, чтобы та прекратила закупать российскую нефть. По словам Трампа, это поможет закончить войну в Украине.

"Он согласился прекратить покупать российскую нефть и покупать гораздо больше нефти в США и, возможно, в Венесуэле. Это поможет прекратить войну в Украине, которая продолжается сейчас и в которой еженедельно гибнут тысячи людей", — сказано в сообщении Трампа в соцсетях.

Читайте также на портале "Комментарии" — Путин придумал, что предложить Трампу, чтобы тот отодвинул Украину на второй план.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://x.com/narendramodi/status/2018377090840830101
Теги:

Новости

Все новости