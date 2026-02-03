Выходит, что Трамп всех обманул: что говорит Моди о закупке российской нефти

Премьер-министр Индии Нарендра Моди подтвердил, что у него и президента США Дональда Трампа был телефонный разговор. Однако он не упомянул, обсуждался ли отказ страны от российской нефти. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в посте Моди в соцсети Х.

Нарендра Моди. Фото: из открытых источников

"Сегодня было замечательно поговорить с моим дорогим другом президентом Трампом. Очень рад, что на продукцию, произведенную в Индии, теперь будет действовать пониженная таможенная пошлина в размере 18%. От имени 1,4 миллиардов жителей Индии выражаю огромную благодарность", — написал премьер-министр.

Моди акцентировал, что, когда две большие экономики и крупнейшие демократии мира работают вместе, это приносит пользу обеим народам и открывает огромные возможности для взаимовыгодного сотрудничества.

"Лидерство президента Трампа имеет жизненно важное значение для глобального мира, стабильности и процветания. Индия полностью поддерживает его усилия по достижению мира", — подчеркнул индийский премьер.

Он добавил, что с нетерпением ждет тесного сотрудничества с ним, чтобы вывести партнерство на беспрецедентный уровень.

При этом Нарендра Моди ни слова не сказал о том, что он отказался от закупок российской нефти.

Стоит отметить, что в понедельник 2 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что договорился с Индией, чтобы та прекратила закупать российскую нефть. По словам Трампа, это поможет закончить войну в Украине.

"Он согласился прекратить покупать российскую нефть и покупать гораздо больше нефти в США и, возможно, в Венесуэле. Это поможет прекратить войну в Украине, которая продолжается сейчас и в которой еженедельно гибнут тысячи людей", — сказано в сообщении Трампа в соцсетях.

