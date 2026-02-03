Выходит, что Трамп всех обманул: что говорит Моди о закупке российской нефти

Рубрики
Кравцев Сергей
Премьер-министр Индии Нарендра Моди подтвердил, что у него и президента США Дональда Трампа был телефонный разговор. Однако он не упомянул, обсуждался ли отказ страны от российской нефти. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в посте Моди в соцсети Х.
Нарендра Моди. Фото: из открытых источников
Моди акцентировал, что, когда две большие экономики и крупнейшие демократии мира работают вместе, это приносит пользу обеим народам и открывает огромные возможности для взаимовыгодного сотрудничества.
Он добавил, что с нетерпением ждет тесного сотрудничества с ним, чтобы вывести партнерство на беспрецедентный уровень.
При этом Нарендра Моди ни слова не сказал о том, что он отказался от закупок российской нефти.
Стоит отметить, что в понедельник 2 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что договорился с Индией, чтобы та прекратила закупать российскую нефть. По словам Трампа, это поможет закончить войну в Украине.
