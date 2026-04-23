Вигівський висловився про участь поліції у мобілізації: до чого це може призвести

Залучення поліції до процесів мобілізації в Україні дедалі гостріше б’є по репутації правоохоронців і підриває довіру громадян. Про це заявив голова Національної поліції Іван Вигівський, коментуючи роль силовиків у заходах із призову.

Іван Вигівський . Фото: з відкритих джерел

За його словами, виконання мобілізаційних функцій не є природною місією поліції, однак правоохоронці змушені брати у цьому участь. Водночас він наголосив: історично цю роль виконували територіальні центри комплектування, і саме вони мають залишатися ключовими у цьому процесі.

Вигівський звернув увагу, що суспільне сприйняття поліції змінюється не на користь відомства саме через участь у мобілізаційних заходах. На його думку, це ставить під сумнів роки роботи з формування довіри до правоохоронної системи, яка будувалася ще з 2015 року.

Попри це, взаємодія між поліцією та ТЦК, за його оцінкою, загалом залишається налагодженою. У регіонах роботу координують саме ТЦК, тоді як поліція виконує допоміжні функції у межах своїх повноважень. Однак трапляються ситуації, коли до правоохоронців висувають претензії щодо недостатньої кількості доставлених військовозобов’язаних.

Окремою проблемою глава Нацполіції назвав зростання навантаження на особовий склад. Виконання мобілізаційних завдань додається до основної роботи – забезпечення правопорядку, реагування на злочини та захисту громадян.

У підсумку, за словами Вигівського, така ситуація створює небезпечний дисбаланс: поліція змушена розпорошувати ресурси, а рівень довіри населення стрімко знижується. Це, своєю чергою, може мати довгострокові наслідки для всієї системи безпеки.

