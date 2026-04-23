Вовлечение полиции в процессы мобилизации в Украине все острее бьет по репутации правоохранителей и подрывает доверие граждан. Об этом заявил глава Национальной полиции Иван Выговский, комментируя роль силовиков в мероприятиях по призыву.

По его словам, выполнение мобилизационных функций не является естественной миссией полиции, однако правоохранители вынуждены участвовать в этом. В то же время он подчеркнул, что исторически эту роль выполняли территориальные центры комплектования, и именно они должны оставаться ключевыми в этом процессе.

Выговский обратил внимание, что общественное восприятие полиции меняется не в пользу ведомства именно из-за участия в мобилизационных мероприятиях. По его мнению, это ставит под сомнение годы работы по формированию доверия к правоохранительной системе, которое строилось еще с 2015 года.

Несмотря на это, взаимодействие между полицией и ТЦК, по его оценке, в целом остается налаженным. В регионах работу координируют именно ТЦК, в то время как полиция выполняет вспомогательные функции в пределах своих полномочий. Однако случаются ситуации, когда к стражам порядка выдвигают претензии относительно недостаточного количества доставленных военнообязанных.

Отдельной проблемой глава Нацполиции назвал рост нагрузки на личный состав. Выполнение мобилизационных задач прилагается к основной работе – обеспечению правопорядка, реагированию на преступления и защите граждан.

В итоге, по словам Выговского, подобная ситуация создает опасный дисбаланс: полиция вынуждена распылять ресурсы, а уровень доверия населения стремительно снижается. Это, в свою очередь, может иметь долгосрочные последствия для всей системы безопасности.

Читайте на портале "Комментарии" — Украина в течение последних шести месяцев выполняет минимальный план мобилизации. Соответствующее заявление в интервью молдавскому изданию "Маленькая страна" сделал глава офиса президента Кирилл Буданов.



