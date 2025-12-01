Відомий український футболіст «Динамо» пішов з життя

1 грудня на 80-му році після тривалої хвороби пішов із життя легендарний гравець "Динамо" Володимир Мунтян. Про це повідомили на сторінці футбольного клубу "Динамо" у Фейсбук.

Андрій Блохін і Володимир Мунтян

"У складі "біло-синіх" Володимир Федорович сім разів ставав чемпіоном СРСР, двічі завоював національний Кубок, також став володарем Кубка Кубків та Суперкубка УЄФА в 1975 році.

Родина ФК "Динамо" (Київ) висловлює глибокі співчуття усім рідним та близьким", – пишуть у "Динамо".

Зазначається, що Володимир Мунтян тривалий час боровся із хворобою.

