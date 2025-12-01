logo

BTC/USD

84997

ETH/USD

2740.86

USD/UAH

42.34

EUR/UAH

49.31

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Известный украинский футболист «Динамо» ушел из жизни
commentss НОВОСТИ Все новости

Известный украинский футболист «Динамо» ушел из жизни

Легендарный игрок «Динамо» скончался в возрасте 80 лет

1 декабря 2025, 18:25
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

1 декабря на 80-м году после продолжительной болезни ушел из жизни легендарный игрок "Динамо" Владимир Мунтян. Об этом сообщили на странице футбольного клуба "Динамо" в Фейсбуке.

Известный украинский футболист «Динамо» ушел из жизни

Андрей Блохин и Владимир Мунтян

"В составе "бело-синих" Владимир Федорович семь раз становился чемпионом СССР, дважды завоевал национальный Кубок, стал обладателем Кубка Кубков и Суперкубка УЕФА в 1975 году.

Семья ФК "Динамо" (Киев) выражает глубокие соболезнования всем родным и близким", – пишут в "Динамо".

Отмечается, что Владимир Мунтян долгое время боролся с болезнью.

                                                                                                                    

Известный украинский футболист «Динамо» ушел из жизни - фото 2

Напомним, портал "Комментарии" писал , что народный депутат Украины VII созыва и заместитель председателя ВО "Свобода" Леонтий Мартынюк скончался в ночь на 28 ноября.

Политику было 54 года. О смерти соратника сообщил это на своей странице в Facebook лидер "Свободы" Олег Тягнибок. Председатель партии выразил соболезнования родителям побратима, его сыну Святославу, жене и сестрам.

"Наш собрат был преданным патриотом Украины, националистом, художником, автором символа "Свободы", чрезвычайно мудрым и эрудированным человеком. Левко улетел на Небеса после тяжелой и долговременной болезни. Непоправимая потеря для всей свободовской семьи", — написал Тягнибок.

О смерти Леонтия Мартынюка также рассказали во Львовском областном совете, где он был депутатом в 2010-2012 годах. В 2012 году политик досрочно сдал полномочия в облсовете после избрания народным депутатом от ВО "Свобода".



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости