Известный украинский футболист «Динамо» ушел из жизни

1 декабря на 80-м году после продолжительной болезни ушел из жизни легендарный игрок "Динамо" Владимир Мунтян. Об этом сообщили на странице футбольного клуба "Динамо" в Фейсбуке.

Андрей Блохин и Владимир Мунтян

"В составе "бело-синих" Владимир Федорович семь раз становился чемпионом СССР, дважды завоевал национальный Кубок, стал обладателем Кубка Кубков и Суперкубка УЕФА в 1975 году.

Семья ФК "Динамо" (Киев) выражает глубокие соболезнования всем родным и близким", – пишут в "Динамо".

Отмечается, что Владимир Мунтян долгое время боролся с болезнью.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что народный депутат Украины VII созыва и заместитель председателя ВО "Свобода" Леонтий Мартынюк скончался в ночь на 28 ноября.

Политику было 54 года. О смерти соратника сообщил это на своей странице в Facebook лидер "Свободы" Олег Тягнибок. Председатель партии выразил соболезнования родителям побратима, его сыну Святославу, жене и сестрам.

"Наш собрат был преданным патриотом Украины, националистом, художником, автором символа "Свободы", чрезвычайно мудрым и эрудированным человеком. Левко улетел на Небеса после тяжелой и долговременной болезни. Непоправимая потеря для всей свободовской семьи", — написал Тягнибок.

О смерти Леонтия Мартынюка также рассказали во Львовском областном совете, где он был депутатом в 2010-2012 годах. В 2012 году политик досрочно сдал полномочия в облсовете после избрания народным депутатом от ВО "Свобода".