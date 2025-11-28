logo_ukra

Був автором символу "Свободи": помер екснардеп Леонтій Мартинюк
Був автором символу "Свободи": помер екснардеп Леонтій Мартинюк

У ВО «Свобода» повідомили про смерть колишнього народного депутата та заступника голови партії Леонтія Мартинюка

28 листопада 2025, 12:20
Народний депутат України VII скликання та заступник голови ВО "Свобода" Леонтій Мартинюк помер у ніч на 28 листопада.

Був автором символу "Свободи": помер екснардеп Леонтій Мартинюк

Леонтій Мартинюк. Фото: з відкритих джерел

Політику було 54 роки. Про смерть соратника повідомив це на своїй сторінці у Facebook лідер "Свободи" Олег Тягнибок.

Голова партії висловив співчуття батькам побратима, його синові Святославові, дружині та сестрам. 

"Наш побратим був відданим патріотом України, націоналістом, митцем, автором символу "Свободи", надзвичайно мудрою і ерудованою людиною. Левко відлетів на Небеса після важкої і довготривалої хвороби. Непоправна втрата для всієї свободівської родини", — написав Тягнибок.

Про смерть Леонтія Мартинюка розповіли також у Львівській обласній раді, де він був депутатом у 2010-2012 роках. У 2012 році політик достроково склав повноваження в облраді після обрання народним депутатом від ВО "Свобода". 

У парламенті Мартинюк був заступником голови комітету з питань культури і духовності.

Офіційно про причини смерті екснардепа поки не повідомляють. Відомо, що родом Леонтій Мартинюк із Волині. Його дід був чотарем УПА. А дід по матері загинув у російській тюрмі. 

Окрім політики Леонтій Мартинюк активно займався біатлоном та був гітаристом рок-гурту "Дивні".

Нагадаємо, як повідомляв портал "Коментарі", колишній народний депутат і лідер партії "5.10" Геннадій Балашов помер у віці 64 років.

Видання "Коментарі" також писало, що Дік Чейні, найвпливовіший сучасний віцепрезидент Америки та головний архітектор "війни з терором", який допоміг втягнути країну у злощасну війну в Іраку, ґрунтуючись на помилкових припущеннях, помер у 84 роки. 



Джерело: https://www.facebook.com/100044285146662/posts/1381941353292023/?rdid=oTP9B94LFUSiZJkR
