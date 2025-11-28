Був автором символу "Свободи": помер екснардеп Леонтій Мартинюк

Народний депутат України VII скликання та заступник голови ВО "Свобода" Леонтій Мартинюк помер у ніч на 28 листопада.

Леонтій Мартинюк. Фото: з відкритих джерел

Політику було 54 роки. Про смерть соратника повідомив це на своїй сторінці у Facebook лідер "Свободи" Олег Тягнибок.

Голова партії висловив співчуття батькам побратима, його синові Святославові, дружині та сестрам.

"Наш побратим був відданим патріотом України, націоналістом, митцем, автором символу "Свободи", надзвичайно мудрою і ерудованою людиною. Левко відлетів на Небеса після важкої і довготривалої хвороби. Непоправна втрата для всієї свободівської родини", — написав Тягнибок.

Про смерть Леонтія Мартинюка розповіли також у Львівській обласній раді, де він був депутатом у 2010-2012 роках. У 2012 році політик достроково склав повноваження в облраді після обрання народним депутатом від ВО "Свобода".

У парламенті Мартинюк був заступником голови комітету з питань культури і духовності.

Офіційно про причини смерті екснардепа поки не повідомляють. Відомо, що родом Леонтій Мартинюк із Волині. Його дід був чотарем УПА. А дід по матері загинув у російській тюрмі.

Окрім політики Леонтій Мартинюк активно займався біатлоном та був гітаристом рок-гурту "Дивні".

