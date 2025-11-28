Был автором символа "Свободы": умер экснардеп Леонтий Мартынюк

Народный депутат Украины VII созыва и заместитель председателя ВО "Свобода" Леонтий Мартынюк скончался в ночь на 28 ноября.

Леонтий Мартынюк. Фото: из открытых источников

Политику было 54 года. О смерти соратника сообщил это на своей странице в Facebook лидер "Свободы" Олег Тягнибок.

Председатель партии выразил соболезнования родителям побратима, его сыну Святославу, жене и сестрам.

"Наш побратим был преданным патриотом Украины, националистом, художником, автором символа "Свободы", чрезвычайно мудрым и эрудированным человеком. Левко улетел на Небеса после тяжелой и долговременной болезни. Непоправимая потеря для всей свободовской семьи", — написал Тягнибок.

О смерти Леонтия Мартынюка также рассказали во Львовском областном совете, где он был депутатом в 2010-2012 годах. В 2012 году политик досрочно сдал полномочия в облсовете после избрания народным депутатом от ВО "Свобода".

В парламенте Мартынюк был заместителем председателя комитета по культуре и духовности.

Официально о причинах смерти экснардепа пока не сообщается. Известно, что родом Леонтий Мартынюк из Волыни. Его дед был чотарём УПА. А дед по матери погиб в российской тюрьме.

Кроме политики Леонтий Мартынюк активно занимался биатлоном и был гитаристом рок-группы "Дивні".

