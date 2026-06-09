logo_ukra

BTC/USD

63249

ETH/USD

1684.82

USD/UAH

44.51

EUR/UAH

51.35

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство події Відомий дипломат висловився про знесення пам’ятника Булгакову: проблема зовсім не в монументі
commentss НОВИНИ Всі новини

Відомий дипломат висловився про знесення пам’ятника Булгакову: проблема зовсім не в монументі

Екс-посол України в США закликав подивитися на гучний культурний скандал під іншим кутом і пояснив, чому демонтаж пам’ятників може зіграти на користь українській культурі

9 червня 2026, 10:12
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Дискусія навколо демонтажу пам’ятника Михайлу Булгакову в Києві отримала несподіване продовження. Надзвичайний і Повноважний Посол України в США у 2015–2019 роках Валерій Чалий закликав українців поглянути на ситуацію не через призму конфлікту, а як на можливість для переосмислення власної культурної спадщини.

Відомий дипломат висловився про знесення пам’ятника Булгакову: проблема зовсім не в монументі

Пам'ятник Булгакову. Фото: з відкритих джерел

У своєму дописі дипломат наголосив, що заміна пам’ятників може стати додатковим стимулом для молодого покоління дізнатися більше як про самого Булгакова, так і про українського письменника Миколу Куліша, пам’ятник якому пропонують встановити на Андріївському узвозі.

На думку Чалого, суспільна увага до літературних постатей часто прокидається саме після того, як навколо них виникає гучна суперечка. Тоді люди починають не лише цікавитися творчістю авторів, а й ставити питання про їхні погляди, життєвий шлях та причини, через які вони були увічнені в міському просторі.

Дипломат звернув увагу на історичний контекст навколо Булгакова та Куліша. Він нагадав, що творчістю одного захоплювався радянський диктатор Йосип Сталін, тоді як інший став жертвою сталінських репресій. Саме тому, переконаний Чалий, суспільству варто самостійно переосмислювати спадщину письменників, не покладаючись на чужі оцінки чи політичні настанови.

"Пам’ятник – це лише символ, а рукописи не горять", – фактично підсумував дипломат, натякаючи, що культурна цінність автора визначається не наявністю монумента, а його творчим доробком.

Водночас Чалий закликав не забувати про головний контекст сьогодення. За його словами, було б добре, якби найбільшою проблемою українського суспільства стали саме суперечки про літературу, історичні постаті та культурну спадщину. Однак наразі країна продовжує жити в умовах повномасштабної війни, яка залишається головним викликом для держави та суспільства.

Таким чином дипломат фактично запропонував перевести резонансну дискусію про пам’ятники з політичної площини у культурну та історичну, наголосивши на важливості осмислення власної спадщини в умовах боротьби за майбутнє України.

Читайте також на порталі "Коментарі" — "Це як нова Алхім": допис про світло й Булгакова спровокував скандал у Києві.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Новини

Всі новини