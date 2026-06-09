Відомий дипломат висловився про знесення пам’ятника Булгакову: проблема зовсім не в монументі

Дискусія навколо демонтажу пам’ятника Михайлу Булгакову в Києві отримала несподіване продовження. Надзвичайний і Повноважний Посол України в США у 2015–2019 роках Валерій Чалий закликав українців поглянути на ситуацію не через призму конфлікту, а як на можливість для переосмислення власної культурної спадщини.

Пам'ятник Булгакову. Фото: з відкритих джерел

У своєму дописі дипломат наголосив, що заміна пам’ятників може стати додатковим стимулом для молодого покоління дізнатися більше як про самого Булгакова, так і про українського письменника Миколу Куліша, пам’ятник якому пропонують встановити на Андріївському узвозі.

На думку Чалого, суспільна увага до літературних постатей часто прокидається саме після того, як навколо них виникає гучна суперечка. Тоді люди починають не лише цікавитися творчістю авторів, а й ставити питання про їхні погляди, життєвий шлях та причини, через які вони були увічнені в міському просторі.

Дипломат звернув увагу на історичний контекст навколо Булгакова та Куліша. Він нагадав, що творчістю одного захоплювався радянський диктатор Йосип Сталін, тоді як інший став жертвою сталінських репресій. Саме тому, переконаний Чалий, суспільству варто самостійно переосмислювати спадщину письменників, не покладаючись на чужі оцінки чи політичні настанови.

"Пам’ятник – це лише символ, а рукописи не горять", – фактично підсумував дипломат, натякаючи, що культурна цінність автора визначається не наявністю монумента, а його творчим доробком.

Водночас Чалий закликав не забувати про головний контекст сьогодення. За його словами, було б добре, якби найбільшою проблемою українського суспільства стали саме суперечки про літературу, історичні постаті та культурну спадщину. Однак наразі країна продовжує жити в умовах повномасштабної війни, яка залишається головним викликом для держави та суспільства.

Таким чином дипломат фактично запропонував перевести резонансну дискусію про пам’ятники з політичної площини у культурну та історичну, наголосивши на важливості осмислення власної спадщини в умовах боротьби за майбутнє України.

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