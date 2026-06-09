Известный дипломат высказался о сносе памятника Булгакову: проблема совсем не в монументе

Дискуссия вокруг демонтажа памятника Михаилу Булгакову в Киеве получила неожиданное продолжение. Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в США в 2015-2019 годах Валерий Чалый призвал украинцев взглянуть на ситуацию не через призму конфликта, а как возможность переосмысления собственного культурного наследия.

Памятник Булгакову. Фото: из открытых источников

В своем сообщении дипломат подчеркнул, что замена памятников может стать дополнительным стимулом для молодого поколения узнать больше как самого Булгакова, так и украинского писателя Николая Кулиша, памятник которому предлагают установить на Андреевском спуске.

По мнению Чалого, общественное внимание к литературным фигурам часто просыпается именно после того, как вокруг них возникает громкий спор. Тогда люди начинают не только интересоваться творчеством авторов, но и задавать вопросы об их взглядах, жизненном пути и причинах, по которым они были увековечены в городском пространстве.

Дипломат обратил внимание на исторический контекст вокруг Булгакова и Кулиша. Он напомнил, что творчеством одного восхищался советский диктатор Иосиф Сталин, в то время как другой стал жертвой сталинских репрессий. Именно поэтому, уверен Чалый, обществу следует самостоятельно переосмысливать наследие писателей, не полагаясь на чужие оценки или политические наставления.

"Памятник – это только символ, а рукописи не горят", – фактически подытожил дипломат, намекая, что культурная ценность автора определяется не наличием монумента, а его творчеством.

В то же время Чалый призвал не забывать о главном контексте сегодняшнего дня. По его словам, было бы хорошо, если бы самой большой проблемой украинского общества стали именно споры о литературе, исторических фигурах и культурном наследии. Однако страна продолжает жить в условиях полномасштабной войны, которая остается главным вызовом для государства и общества.

Таким образом дипломат фактически предложил перевести резонансную дискуссию о памятниках из политической плоскости в культурную и историческую, отметив важность осмысления собственного наследия в условиях борьбы за будущее Украины.

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