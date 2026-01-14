Відновлення енергетики у Києві: експерт зробив сумний прогноз

Пошкоджені росіянами найбільші теплоеектроцентралі Києва – ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6 – навряд чи запрацюють на повну потужність до кінця опалювального сезону.

Енергооб’єкти Києва зазнали значних руйнувань. Фото: з відкритих джерел

Хоча їхню роботу вже частково відновлено, вони і надалі перебуватимуть у зоні ризику. Про це в інтерв'ю УНІАН сказав енергетичний експерт, головний науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень Геннадій Рябцев.

За його словами, вже наступного дня після відновлення цих ТЕЦ були поодинокі "Шахеди", у їхній бік.

"Щось збивали, не знаю, чи результативні були дії ППО, але було чутно. Тобто атаки будуть тривати, і захистити на 100% від подальших пошкоджень ані ТЕЦ-5, ані ТЕЦ-6 навряд чи можливо", – зазначив Рябцев.

За словами експерта, ситуацію ускладнює дефіцит засобів ППО для відбиття ворожих ударів. Захистити такі великі об’єкти від балістичних ракет неможливо.

"Цілком можливо, що атаки на ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6 в тому числі з використанням балістичних ракет триватимуть. І дуже ймовірно, що обсяг пошкоджень зросте", — додав Рябцев.

На його думку, поліпшити ситуацію з енергопостачанням у Києві могло б облаштування більшої кількості потужних установок розподіленої генерації та когенераційних установок, приєднаних до об'єднаної енергетичної системи.

Як повідомляв портал "Коментарі", Київ виявився не підготовленим до надзвичайної ситуації в енергетиці, заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, багато було зроблено в Харкові, де місцева влада підготувалася краще за київську.

Видання "Коментарі" також писало, що президент Володимир Зеленський провів нараду щодо надзвичайних обставин в українській енергетиці. Окрему увагу приділили ситуації в Києві. Буде утворено штаб щодо координації ситуації в Києві, який діятиме постійно. За його словами, загалом в енергетиці України буде запроваджено режим надзвичайної ситуації.