Відновлення енергетики у Києві: експерт зробив сумний прогноз
commentss НОВИНИ Всі новини

Відновлення енергетики у Києві: експерт зробив сумний прогноз

Енергетичний експерт Геннадій Рябцев зробив прогноз щодо відновлення київських ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6

14 січня 2026, 22:45
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Пошкоджені росіянами найбільші теплоеектроцентралі Києва – ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6 – навряд чи запрацюють на повну потужність до кінця опалювального сезону.

Відновлення енергетики у Києві: експерт зробив сумний прогноз

Енергооб’єкти Києва зазнали значних руйнувань. Фото: з відкритих джерел

Хоча їхню роботу вже частково відновлено, вони і надалі перебуватимуть у зоні ризику. Про це в інтерв'ю УНІАН сказав енергетичний експерт, головний науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень Геннадій Рябцев. 

За його словами, вже наступного дня після відновлення цих ТЕЦ були поодинокі "Шахеди", у їхній бік.

"Щось збивали, не знаю, чи результативні були дії ППО, але було чутно. Тобто атаки будуть тривати, і захистити на 100% від подальших пошкоджень ані ТЕЦ-5, ані ТЕЦ-6 навряд чи можливо", – зазначив Рябцев.

За словами експерта, ситуацію ускладнює дефіцит засобів ППО для відбиття ворожих ударів. Захистити такі великі об’єкти від балістичних ракет неможливо.

"Цілком можливо, що атаки на ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6 в тому числі з використанням балістичних ракет триватимуть. І дуже ймовірно, що обсяг пошкоджень зросте", — додав Рябцев.

На його думку, поліпшити ситуацію з енергопостачанням у Києві могло б облаштування більшої кількості потужних установок розподіленої генерації та когенераційних установок, приєднаних до об'єднаної енергетичної системи.

Як повідомляв портал "Коментарі", Київ виявився не підготовленим до надзвичайної ситуації в енергетиці, заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, багато було зроблено в Харкові, де місцева влада підготувалася краще за київську.

Видання "Коментарі" також писало, що президент Володимир Зеленський провів нараду щодо надзвичайних обставин в українській енергетиці. Окрему увагу приділили ситуації в Києві.  Буде утворено штаб щодо координації ситуації в Києві, який діятиме постійно. За його словами, загалом в енергетиці України буде запроваджено режим надзвичайної ситуації.



Джерело: https://www.unian.ua/economics/energetics/na-povnu-potuzhnist-tec-5-i-tec-6-u-kiyevi-navryad-chi-zapracyuyut-shchonaymenshe-do-kincya-sezonu-ekspert-gennadiy-ryabcev-13255647.html
