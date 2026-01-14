Восстановление энергетики в Киеве: эксперт сделал печальный прогноз

Поврежденные россиянами самые большие теплоээктроцентрали Киева – ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 – вряд ли заработают на полную мощность до конца отопительного сезона.

Энергообъекты Киева получили значительные разрушения. Фото: из открытых источников

Хотя их работа уже частично возобновлена, они и дальше будут находиться в зоне риска. Об этом в интервью УНИАН сказал энергетический эксперт, главный научный сотрудник Национального института стратегических исследований Геннадий Рябцев.

По его словам, уже на следующий день после восстановления этих ТЭЦ были одиночные "Шахеды" в их сторону.

"Что-то сбивали, не знаю, были ли результативны действия ПВО, но было слышно. То есть атаки будут продолжаться и защитить на 100% от дальнейших повреждений ни ТЭЦ-5, ни ТЭЦ-6 вряд ли возможно", — отметил Рябцев.

По словам эксперта, ситуацию усугубляет дефицит средств ПВО для отражения вражеских ударов. Защитить столь крупные объекты от баллистических ракет невозможно.

"Вполне возможно, что атаки на ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, в том числе с использованием баллистических ракет, будут продолжаться. И очень вероятно, что объем повреждений возрастет", — добавил Рябцев.

По его мнению, улучшить ситуацию с энергоснабжением в Киеве могло бы обустройство большего количества мощных установок распределенной генерации и когенерационных установок, подключенных к объединенной энергетической системе.

Как сообщал портал "Комментарии", Киев оказался не подготовлен к чрезвычайной ситуации в энергетике, заявил президент Владимир Зеленский. По его словам, многое было сделано в Харькове, где местные власти подготовились лучше киевских.

Издание "Комментарии" также писало, что президент Владимир Зеленский провел совещание по поводу чрезвычайных обстоятельств в украинской энергетике. Отдельное внимание было уделено ситуации в Киеве. Будет создан штаб по координации ситуации в Киеве, который будет действовать постоянно. По его словам, в целом в энергетике Украины будет введен режим чрезвычайной ситуации.