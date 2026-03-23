Відключення повертаються: «Укренерго» оприлюднило графіки на 24 березня
Відключення повертаються: «Укренерго» оприлюднило графіки на 24 березня

«Заходи обмеження не застосовуються»: аварійні відключення скасовано, але завтра введуть погодинні графіки

23 березня 2026, 23:49
Недилько Ксения

Національна енергетична компанія "Укренерго" повідомила про стабілізацію ситуації після екстрених збоїв, проте попередила про запровадження планових обмежень на наступну добу. Станом на зараз "аварійні відключення, які раніше діяли у кількох областях, наразі скасовані", а електропостачання відновлено в усіх регіонах.

Однак через значні пошкодження інфраструктури внаслідок попередніх атак ворога, у вівторок, 24 березня, енергетики змушені знову застосувати графіки. Для промислових об'єктів обмеження потужності триватимуть майже добу — з 06:00 до 24:00. Для побутових споживачів передбачено два пікові періоди погодинних відключень: з 06:00 до 10:00 та з 16:00 до 22:00.

Фахівці наголошують, що причиною таких заходів є виключно "наслідки попередніх російських ракетно-дронових атак", які суттєво знизили стійкість мережі. Водночас енергетики застерігають, що плани можуть коригуватися залежно від поточної ситуації.

"Увага! Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго", — підкреслили в компанії.

Також громадян закликають дотримуватися правил енергоефективності. У періоди, коли світло з’являється за графіком, споживачів просять "споживати електроенергію ощадливо", щоб зменшити навантаження на відновлювані об’єкти.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що українські моніторингові канали повідомляють про надзвичайно високу ймовірність масштабного повітряного обстрілу в найближчу ніч. За наявною інформацією, окупанти привели у готовність безпрецедентну кількість техніки та засобів ураження, що може призвести до одночасного запуску сотень ракет та дронів.



