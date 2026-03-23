Отключения возвращаются: «Укрэнерго» обнародовало графики на 24 марта

Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" сообщила о стабилизации ситуации после экстренных сбоев, однако предупредила о введении плановых ограничений на следующие сутки. По состоянию на данный момент "аварийные отключения, ранее действовавшие в нескольких областях, отменены", а электроснабжение восстановлено во всех регионах.

Однако из-за значительных повреждений инфраструктуры в результате предыдущих атак врага, во вторник, 24 марта, энергетики вынуждены снова применить графики. Для промышленных объектов ограничения мощности продлятся почти сутки — с 06:00 до 24:00. Для бытовых потребителей предусмотрено два пиковых периода почасовых отключений: с 06:00 до 10:00 и с 16:00 до 22:00.

Специалисты отмечают, что причиной таких мер являются исключительно "последствия предыдущих российских ракетно-дроновых атак", которые существенно снизили устойчивость сети. В то же время, энергетики предостерегают, что планы могут корректироваться в зависимости от текущей ситуации.

"Внимание! Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу узнайте на официальных страницах облэнерго", — подчеркнули в компании.

Также граждан призывают соблюдать правила энергоэффективности. В периоды, когда свет появляется по графику, потребителей просят "потреблять электроэнергию бережливо", чтобы снизить нагрузку на возобновляемые объекты.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что украинские мониторинговые каналы сообщают о чрезвычайно высокой вероятности масштабных воздушных обстрелов в ближайшую ночь. По имеющейся информации, оккупанты привели в готовность беспрецедентное количество техники и средств поражения, что может привести к одновременному запуску сотен ракет и дронов.