logo

BTC/USD

70894

ETH/USD

2160.17

USD/UAH

43.83

EUR/UAH

50.88

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Отключения возвращаются: «Укрэнерго» обнародовало графики на 24 марта
commentss НОВОСТИ Все новости

Отключения возвращаются: «Укрэнерго» обнародовало графики на 24 марта

«Меры ограничения не применяются»: аварийные отключения отменены, но завтра введут почасовые графики

23 марта 2026, 23:49
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" сообщила о стабилизации ситуации после экстренных сбоев, однако предупредила о введении плановых ограничений на следующие сутки. По состоянию на данный момент "аварийные отключения, ранее действовавшие в нескольких областях, отменены", а электроснабжение восстановлено во всех регионах.

Иллюстративное фото

Однако из-за значительных повреждений инфраструктуры в результате предыдущих атак врага, во вторник, 24 марта, энергетики вынуждены снова применить графики. Для промышленных объектов ограничения мощности продлятся почти сутки — с 06:00 до 24:00. Для бытовых потребителей предусмотрено два пиковых периода почасовых отключений: с 06:00 до 10:00 и с 16:00 до 22:00.

Специалисты отмечают, что причиной таких мер являются исключительно "последствия предыдущих российских ракетно-дроновых атак", которые существенно снизили устойчивость сети. В то же время, энергетики предостерегают, что планы могут корректироваться в зависимости от текущей ситуации.

"Внимание! Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу узнайте на официальных страницах облэнерго", — подчеркнули в компании.

Также граждан призывают соблюдать правила энергоэффективности. В периоды, когда свет появляется по графику, потребителей просят "потреблять электроэнергию бережливо", чтобы снизить нагрузку на возобновляемые объекты.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что украинские мониторинговые каналы сообщают о чрезвычайно высокой вероятности масштабных воздушных обстрелов в ближайшую ночь. По имеющейся информации, оккупанты привели в готовность беспрецедентное количество техники и средств поражения, что может привести к одновременному запуску сотен ракет и дронов.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости