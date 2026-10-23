Відбувся справді історичний обмін: Лубінець дав пояснення

Україна провела третій етап масштабного обміну військовополоненими: на рідну землю повернулося 270 військовослужбовців Сил оборони. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець у Telegram, назвавши обмін історичним за кількістю звільнених захисників, яких російські суди засудили до покарання.

Обмін полоненими. Фото: з відкритих джерел

За даними омбудсмена, серед тих, хто повернувся, — 86 українських військових, які отримали вироки російських судів, а також один захисник, щодо якого велося кримінальне переслідування. Додому повертаються представники Збройних сил України, територіальної оборони, Національної гвардії та Держприкордонслужби. Серед звільнених також багато бійців полку "Азов" та один військовослужбовець "Айдара".

Особливо важкою залишається історія п'ятьох захисників, яких Україна вважала загиблими під час російського теракту в Оленівці у липні 2022 року. Тепер вони вертаються додому.

Лубінець також повідомив про повернення військовослужбовців, які потрапили в полон ще у 2018 та 2020 роках. Один із них провів у неволі вісім років, інший – шість. Усі звільнені, за словами омбудсмена, були підтверджені у полоні Міжнародним комітетом Червоного Хреста чи іншими джерелами.

Серед повернутих є тяжко поранені та тяжкохворі військові. Вік захисників – від 24 до 63 років. Один із звільнених має відзначити день народження вже на рідній землі: йому виповнюється 60 років.

Обмін відбувся 23 жовтня. Для сімей військовослужбовців повернення близьких означає завершення довгих місяців та років невизначеності. Особливого значення має звільнення людей, яких раніше вважали загиблими, і навіть тих, хто перебував у полоні з перших років російської агресії.

Українська сторона продовжує роботу щодо повернення військовополонених. Звільнення 270 захисників стало черговим етапом обмінного процесу, але доля багатьох інших українців, які залишаються в російському полоні, як і раніше, вимагає рішення.

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