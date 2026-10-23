Возвращение «погибших» в Еленовке: Зеленский заявил о спасении сотен украинских воинов

Украина провела очередной масштабный и успешный обмен, благодаря которому из затянувшегося российского заключения удалось освободить большую группу военных и гражданских людей.

Возвращение военнопленных. Фото: Владимир Зеленский

Новость о выдающемся успехе дипломатических и специальных служб сообщил Глава государства.

"270 наших людей на дому. Очень важный результат", — подчеркнул Владимир Зеленский.

По его словам, среди уволенных представители разных родов войск и ведомств.

"Домой возвращаются нацгвардейцы, в частности воины Азова, пограничники, терробороновцы, воины Военно-Морских Сил, Сухопутных войск, Десантно-штурмовых войск, Государственной специальной службы транспорта, а также девять гражданских", — уточнил Президент, добавив, что "большинство из них были в плену еще с 2022 года".

Этот обмен особенный из-за географии защиты и сверхсложных судьб освобожденных героев. Львиная доля спасенных участвовала в легендарной обороне города-героя Донецкой области.

"Большинство освобожденных – воины, защищавшие Украину в Мариуполе", — отметил Президент, подчеркнув, что также возвращаются защитники со многих других горячих участков фронта.

Глава государства поделился потрясающим фактом:

"Среди возвращающихся пять человек, которых считали погибшими во время российского теракта в Еленовке в июле 2022 года".

Ситуация усугублялась тем, что страна-агрессорка пыталась легализовать содержание украинцев через свои псевдосуды. Как сообщили в Координационном штабе по вопросам обмена военнопленными, "значительная часть освобожденных сегодня Защитников подверглась уголовному преследованию со стороны страны-агрессорки". В ведомстве добавили, что люди "вопреки международному праву под вымышленными обвинениями" получили длительные приговоры, вплоть до высочайшей меры наказания.

Для всех эвакуированных граждан организована всесторонняя государственная поддержка. Профильные службы обеспечат полный комплекс мер по восстановлению людей.

"Все освобожденные пройдут медицинский осмотр, получат лечение, будут обеспечены необходимыми вещами на первое время", — заверили в Координационном штабе.

Кроме первоочередной помощи, спасенных ждет длительный процесс адаптации, они "получат надлежащие выплаты, пройдут реабилитацию и реинтеграцию в общество после длительной изоляции в российской неволе".

Владимир Зеленский заверил, что государство не прекратит усилия, пока каждый украинец не окажется на свободе.

"Мы помним о каждом и каждой и продолжаем искать всех", — подытожил Президент, выразив благодарность командам, готовящим обмены, и бойцам передовой, которые активно берут оккупантов в плен.

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