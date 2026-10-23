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Недилько Ксения
Украина провела очередной масштабный и успешный обмен, благодаря которому из затянувшегося российского заключения удалось освободить большую группу военных и гражданских людей.
Возвращение военнопленных. Фото: Владимир Зеленский
Новость о выдающемся успехе дипломатических и специальных служб сообщил Глава государства.
По его словам, среди уволенных представители разных родов войск и ведомств.
Этот обмен особенный из-за географии защиты и сверхсложных судьб освобожденных героев. Львиная доля спасенных участвовала в легендарной обороне города-героя Донецкой области.
Глава государства поделился потрясающим фактом:
Ситуация усугублялась тем, что страна-агрессорка пыталась легализовать содержание украинцев через свои псевдосуды. Как сообщили в Координационном штабе по вопросам обмена военнопленными, "значительная часть освобожденных сегодня Защитников подверглась уголовному преследованию со стороны страны-агрессорки". В ведомстве добавили, что люди "вопреки международному праву под вымышленными обвинениями" получили длительные приговоры, вплоть до высочайшей меры наказания.
Для всех эвакуированных граждан организована всесторонняя государственная поддержка. Профильные службы обеспечат полный комплекс мер по восстановлению людей.
Кроме первоочередной помощи, спасенных ждет длительный процесс адаптации, они "получат надлежащие выплаты, пройдут реабилитацию и реинтеграцию в общество после длительной изоляции в российской неволе".
Владимир Зеленский заверил, что государство не прекратит усилия, пока каждый украинец не окажется на свободе.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что Киев поставил точку в скандале с пленными КНДР: Сибига сделал важное заявление.