Состоялся действительно исторический обмен: Лубинец дал объяснение

Украина провела третий этап масштабного обмена военнопленными: на родную землю вернулись 270 военнослужащих Сил обороны. Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в Telegram, назвав обмен историческим по количеству освобожденных защитников, которых российские суды приговорили к наказанию.

Обмен пленными. Фото: из открытых источников

По данным омбудсмена, среди вернувшихся – 86 украинских военных, получивших приговоры российских судов, а также один защитник, в отношении которого велось уголовное преследование. Домой возвращаются представители Вооруженных сил Украины, территориальной обороны, Национальной гвардии и Госпогранслужбы. В числе освобожденных также много бойцов полка "Азов" и один военнослужащий "Айдара".

Особенно тяжелой остается история пяти защитников, которых Украина считала погибшими во время российского теракта в Еленовке в июле 2022 года. Теперь они возвращаются домой.

Лубинец также сообщил о возвращении военнослужащих, попавших в плен еще в 2018 и 2020 годах. Один из них провел в неволе восемь лет, другой – шесть. Все освобожденные, по словам омбудсмена, были подтверждены в плену Международным комитетом Красного Креста или другими источниками.

Среди возвращенных есть тяжелораненые и тяжелобольные военные. Возраст защитников – от 24 до 63 лет. Один из освобожденных должен отметить день рождения уже на родной земле: ему исполняется 60 лет.

Обмен состоялся 23 октября. Для семей военнослужащих возвращение близких означает завершение долгих месяцев и лет неопределенности. Особое значение имеет освобождение людей, которых ранее считали погибшими, а также тех, кто находился в плену с первых лет российской агрессии.

Украинская сторона продолжает работу по возвращению военнопленных. Освобождение 270 защитников стало очередным этапом обменного процесса, но судьба многих других украинцев, остающихся в российском плену, по-прежнему требует решения.

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