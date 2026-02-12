logo_ukra

Головна Новини Суспільство події Видалили селезінку: стан здоровʼя Адама Кадирова після ДТП
commentss НОВИНИ Всі новини

Видалили селезінку: стан здоровʼя Адама Кадирова після ДТП

Син глави Чечні Адам Кадиров після ДТП переніс видалення селезінки, отримав травми голови та може втратити зір на одне око

12 лютого 2026, 21:54
Автор:
avatar

Ткачова Марія

18-річний син очільника Чеченської Республіки РФ Адам Кадиров після дорожньо-транспортної пригоди у Грозному переніс складне лікування в Москві. Про це повідомляє російське видання "Новая газета" з посиланням на власні джерела.

Видалили селезінку: стан здоровʼя Адама Кадирова після ДТП

Адаму Кадирова після ДТП видалили селезінку

За інформацією журналістів, Кадирова госпіталізували до Боткінської лікарні, де він перебував майже три тижні. Лікарі були змушені видалити йому селезінку. Після операції йому призначили сувору дієту — щонайменше пів року заборонено вживати жирне м’ясо, гостру та солону їжу.

Окрім цього, у нього діагностували травму голови та тріщину в щелепі, що тимчасово обмежує можливість споживати тверду їжу. За період лікування та дієти Кадиров суттєво схуд, що помітно на першому оприлюдненому відео після аварії.

Найбільше занепокоєння, за даними співрозмовників видання, викликає пошкодження зорового нерва. Наразі медики не дають остаточних прогнозів, однак існує ризик часткової або повної втрати зору на одне око.

Офіційних підтверджень від влади Чечні щодо характеру травм наразі немає.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що увечері у вівторок Рамзан Кадиров опублікував у своєму Telegram-каналі коротке відео, на якому вперше за тривалий час з’явився його син Адам. Це перша публічна поява Адама Кадирова після повідомлень ЗМІ про його ймовірну участь у ДТП в Грозному та подальшу госпіталізацію в Москву.
У ролику, який триває 43 секунди, Рамзан Кадиров вечеряє разом зі своїм помічником Вісмурадом Алієвим. Адам з’являється в кадрі пізніше — заходить до кімнати, після чого сідає за стіл. Глава Чечні називає його "воскресшим", промовляючи це російською мовою. Сам Адам відповідає короткою фразою чеченською. У дописі зазначено, що відео було знято о 19:55 10 лютого. Водночас метадані файлу свідчать, що ролик створювався 10 лютого о 18:21 за UTC, що відповідає 21:21 за московським часом. Точний момент зйомки при цьому може відрізнятися.



Джерело: https://hromadske.ua/personaliyi/259339-pislia-avariyi-adam-kadyrov-vtratyv-selezinku-poshkodyv-holovu-ta-moze-vtratyty-zir-na-odne-oko-novaia-hazeta
