Удалили селезенку: состояние здоровья Адама Кадырова после ДТП

18-летний сын главы Чеченской Республики РФ Адам Кадыров после дорожно-транспортного происшествия в Грозном перенес сложное лечение в Москве. Об этом сообщает российское издание "Новая газета" со ссылкой на собственные источники.

Адаму Кадырову после ДТП удалили селезенку

По информации журналистов, Кадырова госпитализировали в Боткинскую больницу, где он находился почти три недели. Врачи были вынуждены удалить ему селезёнку. После операции ему назначили строгую диету — не менее полугода запрещено употреблять жирное мясо, острую и соленую пищу.

Кроме того, у него диагностировали травму головы и трещину в челюсти, что временно ограничивает возможность потреблять твердую пищу. За период лечения и диеты Кадыров существенно похудел, что заметно на первом опубликованном видео после аварии.

Наибольшее беспокойство, по данным собеседников издания, вызывает повреждение зрительного нерва. Медики не дают окончательных прогнозов, однако существует риск частичной или полной потери зрения на один глаз.

Официальных подтверждений от властей Чечни по поводу характера травм пока нет.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что вечером во вторник Рамзан Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале короткое видео, на котором впервые за длительное время появился его сын Адам. Это первое публичное появление Адама Кадырова после сообщений СМИ о его вероятном участии в ДТП в Грозном и последующей госпитализации в Москву.

В ролике, который длится 43 секунды, Рамзан Кадыров ужинает вместе со своим помощником Висмурадом Алиевым. Адам появляется в кадре позже – заходит в комнату, после чего садится за стол. Глава Чечни называет его "воскресшим", произнося это на русском языке. Сам Адам отвечает короткой чеченской фразой. В сообщении говорится, что видео было снято в 19:55 10 февраля. В то же время метаданные файла свидетельствуют, что ролик создавался 10 февраля в 18:21 по UTC, что соответствует 21:21 по московскому времени. Точный момент съемки может отличаться.

