Удалили селезенку: состояние здоровья Адама Кадырова после ДТП

18-летний сын главы Чеченской Республики РФ Адам Кадыров после дорожно-транспортного происшествия в Грозном перенес сложное лечение в Москве. Об этом сообщает российское издание "Новая газета" со ссылкой на собственные источники.
Адаму Кадырову после ДТП удалили селезенку
По информации журналистов, Кадырова госпитализировали в Боткинскую больницу, где он находился почти три недели. Врачи были вынуждены удалить ему селезёнку. После операции ему назначили строгую диету — не менее полугода запрещено употреблять жирное мясо, острую и соленую пищу.
Кроме того, у него диагностировали травму головы и трещину в челюсти, что временно ограничивает возможность потреблять твердую пищу. За период лечения и диеты Кадыров существенно похудел, что заметно на первом опубликованном видео после аварии.
Наибольшее беспокойство, по данным собеседников издания, вызывает повреждение зрительного нерва. Медики не дают окончательных прогнозов, однако существует риск частичной или полной потери зрения на один глаз.
Официальных подтверждений от властей Чечни по поводу характера травм пока нет.