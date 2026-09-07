Вибори в США наближаються: на кого тиснутиме Трамп, що завершити війну

Трампу потрібно виграти вибори, а для цього потрібно мати імідж миротворця. При цьому в Ірані Трамп не може досягти нічого. Залишається російсько-українська війна. Про це розповів викладач Києво-Могилянської академії, підриємець Валерій Пекар.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Експерт вважає, що тиснути на росію Трамп не буде. Неважливо, хоче він чи не хоче, він не може. Нема чим. Тиснути на росію може Китай, але він чекає, поки його про це попросять США, і виставить великий рахунок за допомогу. Тому, переконаний Валерій Пекар, Трамп буде тиснути на Україну, але не тому, що хоче, а тому, що може.

"Росія знову позначила максимально жорстку позицію. Причин дві. По-перше, Путін дійсно вважає, що йому цієї осені й зими все вдасться (ми не знаємо, що вважає Путін, але можемо бачити наслідки ухвалених рішень). Інформація, яка не відповідає картині світу диктатора, блокується на двох рівнях: на підході до кабінету та мозком самого диктатора. По-друге, краще за все Путіну вдається гра на підвищення ставок, а тут якраз пішла така гра", – зазначив аналітик.

На його думку, Україна спробує дипломатичним і військовим способом скоригувати картину, яку бачать у Вашингтоні, але це не матиме наслідків, бо Вашингтон дуже обмежений у своїх маневрах.

"Європа налякана перспективами зміни влади у ключових країнах, тому зараз не буде робити різких рухів", – зазначив Валерій Пекар.

Він наголошує, все це нічим не закінчиться. Розмови про великі прориви, які ви почуєте, це дипломатичні танці. Це повідомлення не для вас. Все буде так, як було й раніше, без очікувань.

За словами експерта, проте є й негативні моменти, ми маємо досить непогану картину об'єктивно і водночас дуже погану суб'єктивно. Моральний дух почав падати у липні з моменту відставки уряду без всяких пояснень. Далі були всілякі інші розчарування, корупційна історія в ОП, перестрілка спецслужб, корупційна історія в генпрокуратурі, і у всіх є відчуття, що це не кінець. Коли йде такий процес, гарні новини в принципі не сприймаються або ж їм приписуються мінімальні вагові коефіцієнти. Щоб перебити одну погану новину, треба потопити не один, а десять крейсерів Чорноморського флоту. Розбомбити не десять, а сто НПЗ.

Також видання "Коментарі" повідомляло – навіть падіння Донбасу не зупинить війну: у США розкрили інші цілі Путіна.



