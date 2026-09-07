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Выборы в США приближаются: на кого будет давить Трамп, что завершит войну

Вашингтон ограничен в возможностях влиять на Кремль, в то время как Путин сознательно повышает ставки, рассчитывая на успех осенью и зимой

7 сентября 2026, 10:53
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Кравцев Сергей

Трампу нужно выиграть выборы, а для этого нужно иметь имидж миротворца. При этом в Иране Трамп не может добиться ничего. Остается русско-украинская война. Об этом рассказал преподаватель Киево-Могилянской академии, предприниматель Валерий Пекарь.

Выборы в США приближаются: на кого будет давить Трамп, что завершит войну

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Эксперт считает, что давить на Россию Трамп не будет. Неважно, хочет ли он или не хочет, он не может. Нечем. Давить на Россию может Китай, но он ждет, пока его об этом попросят США, и выставит большой счет за помощь. Поэтому, убежден Валерий Пекарь, Трамп будет давить на Украину, но не потому, что хочет, а потому, что может.

"Россия снова обозначила максимально жесткую позицию. Причин две. Во-первых, Путин действительно считает, что ему этой осенью и зимой все удастся (мы не знаем, что считает Путин, но можем видеть последствия принятых решений). Информация, не соответствующая картине мира диктатора, блокируется на двух уровнях: на подходе к кабинету и мозгу самого диктатора. Во-вторых, лучше всего у Путина получается игра на повышение ставок, а тут как раз пошла такая игра", – отметил аналитик.

По его мнению, Украина попытается дипломатическим и военным способом скорректировать картину, которую видят в Вашингтоне, но это не будет иметь последствий, потому что Вашингтон очень ограничен в своих маневрах.

"Европа напугана перспективами смены власти в ключевых странах, поэтому сейчас не будет делать резких движений", – отметил Валерий Пекарь.

Он отмечает, что все это ничем не закончится. Разговоры о больших прорывах, которые вы услышите, это дипломатические танцы. Это сообщение не для вас. Все будет так, как было раньше, без ожиданий.

По словам эксперта, однако есть и негативные моменты, мы имеем достаточно неплохую картину объективно и в то же время очень плохую субъективно. Нравственный дух начал падать в июле с момента отставки правительства без всяких объяснений. Дальше были всевозможные разочарования, коррупционная история в ОП, перестрелка спецслужб, коррупционная история в генпрокуратуре, и у всех есть ощущение, что это не конец. Когда идет такой процесс, хорошие новости в принципе не воспринимаются или им приписываются минимальные весовые коэффициенты. Чтобы перебить одну плохую новость, нужно потопить не один, а десять крейсеров Черноморского флота. Разбомбит не десять, а сто НПЗ.

Также издание "Комментарии" сообщало – даже падение Донбасса не остановит войну: в США раскрыли другие цели Путина.




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