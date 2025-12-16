Верхова Рада підтримала новий законопроєкт: хто і як проходитиме навчання з національного спротиву

Верховна Рада України підтримала законопроєкт, який передбачає запровадження системи підготовки громадян за програмою національного спротиву. Документ визначає базові принципи організації навчань, категорії учасників та структуру центрів підготовки.

Національний спротив в Україні

Згідно із законопроєктом, участь у підготовці зможуть брати як чоловіки, так і жінки. Навчання матиме добровільний характер або проводитиметься в межах освітніх програм — зокрема у закладах освіти.

Заняття планують організовувати у спеціально створених центрах підготовки, які діятимуть по всій території України. Керівництво та викладацький склад таких центрів формуватимуть переважно з ветеранів, які мають реальний бойовий досвід.

Законопроєкт також передбачає, що центри підготовки зможуть користуватися майном державних і місцевих органів влади, військових частин, а також громадських організацій. Окрім цього, їм дозволять облаштовувати стрільбища та використовувати вогнепальну зброю для навчальних цілей.

Ініціатива спрямована на підвищення рівня підготовки населення до дій в умовах воєнних загроз, розвитку навичок самозахисту та зміцнення системи національної безпеки.

