Верхова Рада підтримала новий законопроєкт: хто і як проходитиме навчання з національного спротиву
Верхова Рада підтримала новий законопроєкт: хто і як проходитиме навчання з національного спротиву

Верховна Рада підтримала законопроєкт, який запускає в Україні систему навчань за програмою національного спротиву для цивільного населення

16 грудня 2025, 20:49
Автор:
Ткачова Марія

Верховна Рада України підтримала законопроєкт, який передбачає запровадження системи підготовки громадян за програмою національного спротиву. Документ визначає базові принципи організації навчань, категорії учасників та структуру центрів підготовки.

Верхова Рада підтримала новий законопроєкт: хто і як проходитиме навчання з національного спротиву

Національний спротив в Україні

Згідно із законопроєктом, участь у підготовці зможуть брати як чоловіки, так і жінки. Навчання матиме добровільний характер або проводитиметься в межах освітніх програм — зокрема у закладах освіти.

Заняття планують організовувати у спеціально створених центрах підготовки, які діятимуть по всій території України. Керівництво та викладацький склад таких центрів формуватимуть переважно з ветеранів, які мають реальний бойовий досвід.

Законопроєкт також передбачає, що центри підготовки зможуть користуватися майном державних і місцевих органів влади, військових частин, а також громадських організацій. Окрім цього, їм дозволять облаштовувати стрільбища та використовувати вогнепальну зброю для навчальних цілей.

Ініціатива спрямована на підвищення рівня підготовки населення до дій в умовах воєнних загроз, розвитку навичок самозахисту та зміцнення системи національної безпеки.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що російська окупаційна влада в Севастополі екстрено закрила для ремонту міст поблизу залізничного вокзалу через руйнування конструкцій. Про це повідомляє місцеве видання ForPost.
За даними департаменту транспорту окупаційної адміністрації, міст почав осипатися безпосередньо на залізничні колії. Причиною називають проблеми з деформаційними швами: вода тривалий час проникала у тріщини, що призвело до корозії металевих елементів конструкції.



Джерело: https://t.me/vereshchuk_iryna/3459
