Верховная Рада поддержала новый законопроект: кто и как будет проходить обучение по национальному сопротивлению

Верховная Рада Украины поддержала законопроект, предусматривающий введение системы подготовки граждан по программе национального сопротивления. Документ определяет базовые принципы организации учений, категории участников и структуру центров подготовки.

Национальное сопротивление в Украине

Согласно законопроекту, участие в подготовке смогут принимать как мужчины, так и женщины. Обучение будет иметь добровольный характер или будет проводиться в рамках образовательных программ — в частности, в учебных заведениях.

Занятия планируют организовывать в специально созданных центрах подготовки, которые будут действовать по всей территории Украины. Руководство и преподавательский состав таких центров будут формироваться преимущественно из ветеранов, имеющих реальный боевой опыт.

Законопроект также предусматривает, что центры подготовки смогут пользоваться имуществом государственных и местных органов власти, воинских частей, а также общественных организаций. Кроме того, им разрешат обустраивать стрельбища и использовать огнестрельное оружие для учебных целей.

Инициатива направлена на повышение уровня подготовки населения к действиям в условиях военных угроз, развитие навыков самозащиты и укрепление системы национальной безопасности.

