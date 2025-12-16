logo

Верховная Рада поддержала новый законопроект: кто и как будет проходить обучение по национальному сопротивлению
Верховная Рада поддержала новый законопроект: кто и как будет проходить обучение по национальному сопротивлению

Верховная Рада поддержала законопроект, запускающий в Украине систему учений по программе национального сопротивления для гражданского населения

16 декабря 2025, 20:49
Ткачова Марія

Верховная Рада Украины поддержала законопроект, предусматривающий введение системы подготовки граждан по программе национального сопротивления. Документ определяет базовые принципы организации учений, категории участников и структуру центров подготовки.

Верховная Рада поддержала новый законопроект: кто и как будет проходить обучение по национальному сопротивлению

Национальное сопротивление в Украине

Согласно законопроекту, участие в подготовке смогут принимать как мужчины, так и женщины. Обучение будет иметь добровольный характер или будет проводиться в рамках образовательных программ — в частности, в учебных заведениях.

Занятия планируют организовывать в специально созданных центрах подготовки, которые будут действовать по всей территории Украины. Руководство и преподавательский состав таких центров будут формироваться преимущественно из ветеранов, имеющих реальный боевой опыт.

Законопроект также предусматривает, что центры подготовки смогут пользоваться имуществом государственных и местных органов власти, воинских частей, а также общественных организаций. Кроме того, им разрешат обустраивать стрельбища и использовать огнестрельное оружие для учебных целей.

Инициатива направлена на повышение уровня подготовки населения к действиям в условиях военных угроз, развитие навыков самозащиты и укрепление системы национальной безопасности.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что российские оккупационные власти в Севастополе экстренно закрыли для ремонта городов вблизи железнодорожного вокзала из-за разрушения конструкций. Об этом сообщает местное издание ForPost.
По данным департамента транспорта оккупационной администрации, мост начал осыпаться непосредственно на железнодорожные пути. Причиной называют проблемы с деформационными швами: вода долго проникала в трещины, что привело к коррозии металлических элементов конструкции.



Источник: https://t.me/vereshchuk_iryna/3459
