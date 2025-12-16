logo_ukra

Головна Новини Суспільство події «Міст Януковича» падає: екстрене закриття
commentss НОВИНИ Всі новини

«Міст Януковича» падає: екстрене закриття

В окупованому Севастополі екстрено закрили на ремонт так званий «міст Януковича» через руйнування конструкцій і загрозу для залізничного руху

16 грудня 2025, 19:19
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Російська окупаційна влада в Севастополі екстрено закрила для ремонту міст поблизу залізничного вокзалу через руйнування конструкцій. Про це повідомляє місцеве видання ForPost.

«Міст Януковича» падає: екстрене закриття

Екстрене закриття мосту Януковича в Севастополі

За даними департаменту транспорту окупаційної адміністрації, міст почав осипатися безпосередньо на залізничні колії. Причиною називають проблеми з деформаційними швами: вода тривалий час проникала у тріщини, що призвело до корозії металевих елементів конструкції.

Окупаційна влада запевняє, що повноцінний рух мостом планують відновити до 21 грудня. Водночас офіційні повідомлення не містять інформації про масштаби пошкоджень і реальний стан несучих конструкцій.

Двосмуговий міст біля залізничного вокзалу Севастополя був збудований у 1950-х роках. У 2013 році його розширили до чотирьох смуг. Офіційна назва об’єкта — Дніпровський міст, однак у місті його тривалий час називали "мостом Януковича", оскільки тодішній президент України Віктор Янукович приїжджав на відкриття об’єкта після реконструкції.

За даними пабліка "Кримський вітер", аварійний стан мосту був визнаний ще у 2019 році. У 2021 році окупаційна адміністрація заявляла про підготовку проєктної документації для капітального ремонту, однак заплановані роботи так і не були розпочаті.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що заступниця міністра розвитку громад та територій Анна Шкрум заявила, що після завершення війни в Україні можуть запровадити окремий податок для наповнення спеціального Фонду відбудови. За її словами, такий механізм розглядається в перспективі й може бути подібним до моделей, які застосовувалися в Японії. Водночас вона наголосила, що до закінчення війни жодного окремого податку не буде.



Джерело: https://sevastopol.su/news/dneprovskiy-most-v-sevastopole-nachali-remontirovat-posle-ego-osypaniya-na-perron
