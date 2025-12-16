«Міст Януковича» падає: екстрене закриття

Російська окупаційна влада в Севастополі екстрено закрила для ремонту міст поблизу залізничного вокзалу через руйнування конструкцій. Про це повідомляє місцеве видання ForPost.

Екстрене закриття мосту Януковича в Севастополі

За даними департаменту транспорту окупаційної адміністрації, міст почав осипатися безпосередньо на залізничні колії. Причиною називають проблеми з деформаційними швами: вода тривалий час проникала у тріщини, що призвело до корозії металевих елементів конструкції.

Окупаційна влада запевняє, що повноцінний рух мостом планують відновити до 21 грудня. Водночас офіційні повідомлення не містять інформації про масштаби пошкоджень і реальний стан несучих конструкцій.

Двосмуговий міст біля залізничного вокзалу Севастополя був збудований у 1950-х роках. У 2013 році його розширили до чотирьох смуг. Офіційна назва об’єкта — Дніпровський міст, однак у місті його тривалий час називали "мостом Януковича", оскільки тодішній президент України Віктор Янукович приїжджав на відкриття об’єкта після реконструкції.

За даними пабліка "Кримський вітер", аварійний стан мосту був визнаний ще у 2019 році. У 2021 році окупаційна адміністрація заявляла про підготовку проєктної документації для капітального ремонту, однак заплановані роботи так і не були розпочаті.

