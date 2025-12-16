«Мост Януковича» падает: экстренное закрытие

Российские оккупационные власти в Севастополе экстренно закрыли для ремонта городов вблизи железнодорожного вокзала из-за разрушения конструкций. Об этом сообщает местное издание ForPost.

Экстренное закрытие моста Януковича в Севастополе

По данным департамента транспорта оккупационной администрации, мост начал осыпаться непосредственно на железнодорожные пути. Причиной называют проблемы с деформационными швами: вода долго проникала в трещины, что привело к коррозии металлических элементов конструкции.

Оккупационные власти уверяют, что полноценное движение по мосту планируют возобновить до 21 декабря. В то же время официальные сообщения не содержат информации о масштабах повреждений и реальном состоянии несущих конструкций.

Двухполосный мост у железнодорожного вокзала Севастополя был построен в 1950-х годах. В 2013 году его расширили до четырех полос. Официальное название объекта – Днепровский мост, однако в городе его долгое время называли "мостом Януковича", поскольку тогдашний президент Украины Виктор Янукович приезжал на открытие объекта после реконструкции.

По данным паблика "Крымский ветер", аварийное состояние моста было признано еще в 2019 году. В 2021 году оккупационная администрация заявляла о готовящейся проектной документации для капитального ремонта, однако запланированные работы так и не были начаты.

