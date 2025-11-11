Верх цинізму: НАБУ оприлюднило нові плівки за участю Міндіча

НАБУ та САП встановили керівника злочинної організації, відомого як "Карлсон", який контролював вплив на чиновників. Йдеться про бізнесмена та співвласника студії "Квартал 95" Тимуру Міндіча. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у повідомленні Національного антикорупційного бюро.

НАБУ. Фото: з відкритих джерел

НАБУ оприлюднило третину розслідування корупції, присвячену "Карлсону". Незважаючи на те, що детективи НАБУ прямо не називають імені Тимура Міндіча, у ЗМІ вже прямо йдеться про те, що йдеться саме про нього.

Саме "Карлсон", за даними НАБУ, контролював роботу так званої "пральні", де відмивалися отримані злочинним шляхом кошти.

У Бюро акцентували, що на верхніх поверхах будинку на вулиці Грушевського у Києві "Карлсон" визначав, кому і скільки видавати чи перераховувати готівку, а також керував процесом, кого з посадових осіб центральних органів влади делегувати для вирішення питань у власних інтересах – зокрема, в енергетичній та оборонній сферах.

"У розмовах, зафіксованих детективами, він керує фінансовими потоками, обговорює бронювання довірених осіб через фіктивне працевлаштування, дає вказівки щодо "безпеки" та виявляє поінформованість про можливу увагу НАБУ", — йдеться у повідомленні НАБУ.

