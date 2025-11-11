Верх цинизма: НАБУ обнародовало новые пленки с участием Миндича

НАБУ и САП установили руководителя преступной организации, известного как "Карлсон", который контролировал влияние на чиновников. Речь идет о бизнесмене и совладельце студии "Квартал 95" Тимуре Миндиче. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Национального антикоррупционного бюро.

НАБУ. Фото: из открытых источников

НАБУ обнародовало третью часть расследования коррупции, посвященную "Карлсону". Несмотря на то, что детективы НАБУ напрямую не называют имени Тимура Миндича, в СМИ уже прямо говорится о том, что речь идет именно о нем.

Именно "Карлсон", по данным НАБУ, контролировал работу так называемой "прачечной", где отмывались полученные преступным путем средства.

В Бюро акцентировали, что на верхних этажах дома на улице Грушевского в Киеве "Карлсон" определял, кому и сколько выдавать или перечислять наличных, а также руководил процессом, кого из должностных лиц центральных органов власти делегировать для решения вопросов в собственных интересах – в частности, в энергетической и оборонной сферах.

"В разговорах, зафиксированных детективами, он руководит финансовыми потоками, обсуждает бронирование доверенных лиц через фиктивное трудоустройство, дает указания по "безопасности" и проявляет осведомленность о возможном внимании НАБУ", — говорится в сообщении НАБУ.

Читайте также на портале "Комментарии" — разоблаченная схема достаточно проста и бесхитростна. Ее суть заключалась в том, что поставщикам государственного Энергоатома платили за товары и услуги только после отката в 10-15%. Интереснее, кто этим операционно управлял. Подозревают советника уже бывшего министра энергетики, а теперь министра юстиции – Германа Галущенко. Дальше миллионы долларов шли всем заинтересованным сторонам, но, в частности, на отмывание денег в Москву через эксколлегу Галущенко, а ныне сенатора в России – Деркача. Об этом рассказала нардеп Инна Совсун.



