Венесуела лякає США російською супер-зброєю: про що йдеться

На тлі можливої операції США, у Венесуелі публікують відео з польотами їхнього Су-30МК2, озброєними надзвуковими протикорабельними ракетами Х-31А, намагаючись налякати американців. Однак насправді ці ракети не є настільки небезпечними для кораблів США, як можна уявити на перший погляд. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в аналітичному матеріалі Defense Express.

Надзвукові протикорабельні ракети Х-31А. Фото: із відкритих джерел

Експерти зазначають, що головним "козирем" цих протикорабельних ракет є їхня швидкість — від 2,4 Маха (2939 км/год) на рівні моря до 3,3 Маха (4042 км/год) на висоті кількох кілометрів. Тобто вони значно швидші за інші дозвукові ПКР типу AGM-84 Harpoon (0,85 Маха або 990 км/год). Тобто часу на їхнє перехоплення мало.

Для поразки мети ракета має проникаючу осколково-фугасну БЧ масою від 94 до 110 кг залежно від модифікації.

Дальність поразки Х-31А всього 70 км, а модернізованої Х-31АД до 160 км. Для наведення на мету ракета має лише радіолокаційну головку самонаведення. До того ж, американські есмінці класу Arleigh Burke мають різні засоби озброєння, щоб знешкодити ці ракети.

Як відзначають аналітики, у разі сценарію, коли венесуельські Су-30МК2 злетять з авіабази для пуску Х-31А, Arleigh Burke за допомогою ракет SM-6 теоретично міг би вразити ці літаки, але тільки за умови, якщо вони не будуть йти на надмалих висотах, а корабль.

Якщо Венесуела має саме ракети Х-31АД з максимальною дальністю пуску до 160 км, то на підході до пускової зони літак входить у зону ураження ракет SM-2, і також теоретично може бути збитий.

Навіть, якщо їм вдасться здійснити пуск, Arleigh Burke може просто збити цю ракету за допомогою своїх SM-2 і SM-6, незважаючи навіть на високу швидкість цієї ПКР.

