США готовы к началу ударов по Венесуэле: почему Путин и компания напряглись

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в октябре обратился к Владимиру Путину с несколькими запросами по военной помощи, пишет газета The Washington Post со ссылкой на "внутренние документы правительства США". В то же время появилась информация в СМИ о том, что США готовы к началу ударов по Венесуэле. О чем это говорит и какие могут иметь последствия? Издание "Комментарии" разбиралось, изучив мнения экспертов.

США готовят удары по Венесуэле. Фото: из открытых источников

Диктаторы выразят разве "глубокую обеспокоенность"

Политический эксперт Сергей Таран говорит, что однозначно положительно, что Мадуро попросил военной помощи у России, Китая и Ирана на фоне противостояния с США. Тем более очевидной станет несостоятельность диктатур помогать другому диктатору.

"Если американские бомбы будут выносить военные объекты Венесуэлы, эти три страны, скорее всего, выразят разве что "глубокую обеспокоенность". И многие на "глобальном юге" увидят, что возможности Китая или России решительно применять силу на глобальном уровне сильно преувеличены", – отметил эксперт.

Власть в Венесуэле совершенно бессмысленна и непопулярна, сражаться за нее до последней капли крови никто не будет

Политический обозреватель, журналист и блогер Иван Яковина говорит, то судя по заявлениям, американцы, вроде бы, всерьез собрались взяться за Венесуэлу, поменять там власть. Уже составили список для авиаударов, подтянули туда бомбардировщики и корабли.

"Власть в Венесуэле совершенно бестолковая и непопулярная, сражаться за нее до последней капли крови никто не будет. Это один из тех случаев, где американцев встретят как освободителей. Поэтому есть очень неплохие шансы на то, что вся эта операция закончится успешно. Ну, а если так, то мир вскоре будет залит венесуэльской нефтью. Ее там больше, чем в Саудовской Аравии. А долгосрочное падение нефтяных цен на 10-15 долларов за баррель – это конец российской экономики в ее нынешнем виде", – отметил обозреватель.

Иван Яковина подчеркивает, остается пожелать удачи и смелости американской администрации.

Читайте на портале "Комментарии" — Трамп снова изменил свою позицию по отношению к Украине: стали известны подробности.



