США готові до початку ударів по Венесуелі: чому Путін і компанія напрялися

Президент Венесуели Ніколас Мадуро у жовтні звернувся до Володимира Путіна з кількома запитами щодо військової допомоги, пише газета The Washington Post з посиланням на "внутрішні документи уряду США". В той самий час з’явилася інформація у ЗМІ про те, що США готові до початку ударів по Венесуелі. Про що все це говорить і які може мати наслідки? Видання "Коментарі" розбиралося, вивчивши думки експертів.

Диктатори висловлять хіба "глибоке занепокоєння"

Політичний експерт Сергій Таран говорить, що однозначно позитивно те, що Мадуро попросив військової допомоги у Росії, Китаю та Ірану на тлі протистояння із США. Тим очевиднішою стане неспроможність диктатур допомагати іншому диктаторові.

"Коли американські бомби виноситимуть військові обʼєкти Венесуели, ці три країни, швидше за все, висловлять хіба "глибоке занепокоєння". І багато хто на "глобальному півдні" побачить, що спроможності Китаю чи Росії рішуче застосовувати силу на глобальному рівні сильно перебільшені", – зазначив експерт.

Влада у Венесуелі абсолютно безглузда і непопулярна, битися за неї до останньої краплі крові ніхто не буде

Політичний оглядач, журналіст і блогер Іван Яковина говорить, то судячи з заяв, американці начебто всерйоз зібралися взятися за Венесуелу, поміняти там владу. Вже склали список для авіаударів, підтягнули туди бомбардувальники та кораблі.

"Влада у Венесуелі абсолютно безглузда і непопулярна, битися за неї до останньої краплі крові ніхто не буде. Це один із тих випадків, де американців зустрінуть як визволителів. Тому є дуже непогані шанси на те, що ця операція закінчиться успішно. Ну, а якщо так, то незабаром світ буде залитий венесуельською нафтою. Її там більше, ніж у Саудівській Аравії. А довгострокове падіння нафтових цін на 10-15 доларів за барель – це кінець російської економіки у її нинішньому вигляді", – зазначив оглядач.

Іван Яковина наголошує, залишається побажати удачі та сміливості американської адміністрації.

