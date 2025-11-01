США готові до початку ударів по Венесуелі: чому Путін і компанія напрялися

Рубрики
Кравцев Сергей
Президент Венесуели Ніколас Мадуро у жовтні звернувся до Володимира Путіна з кількома запитами щодо військової допомоги, пише газета The Washington Post з посиланням на "внутрішні документи уряду США". В той самий час з’явилася інформація у ЗМІ про те, що США готові до початку ударів по Венесуелі. Про що все це говорить і які може мати наслідки? Видання "Коментарі" розбиралося, вивчивши думки експертів.
США готують удари по Венесуелі. Фото: із відкритих джерел
Політичний експерт Сергій Таран говорить, що однозначно позитивно те, що Мадуро попросив військової допомоги у Росії, Китаю та Ірану на тлі протистояння із США. Тим очевиднішою стане неспроможність диктатур допомагати іншому диктаторові.
Політичний оглядач, журналіст і блогер Іван Яковина говорить, то судячи з заяв, американці начебто всерйоз зібралися взятися за Венесуелу, поміняти там владу. Вже склали список для авіаударів, підтягнули туди бомбардувальники та кораблі.
Іван Яковина наголошує, залишається побажати удачі та сміливості американської адміністрації.
