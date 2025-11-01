Венесуэла пугает США российским супер-оружием: о чем идет речь

На фоне возможной операции США, в Венесуэле публикуют видео с полетами их Су-30МК2, вооруженными сверхзвуковыми противокорабельными ракетами Х-31А, пытаясь напугать американцев. Однако на самом деле эти ракеты не настолько опасны для кораблей США, как можно представить на первый взгляд. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в аналитическом материале Defense Express.

Сверхзвуковые противокорабельные ракеты Х-31А. Фото: из открытых источников

Эксперты отмечают, что главным "козырем" этих противокорабельных ракет является их скорость — от 2,4 Маха (2939 км/ч) на уровне моря до 3,3 Маха (4042 км/ч) на высоте нескольких километров. То есть они значительно быстрее чем другие дозвуковые ПКР типа AGM-84 Harpoon (0,85 Маха или 990 км/ч). То есть времени на их перехват мало.

Для самого поражения цели ракета имеет проникающую осколочно-фугасную БЧ массой от 94 до 110 кг в зависимости от модификации.

Дальность поражения у Х-31А всего 70 км, а у модернизированной Х-31АД до 160 км. Для наведения на цель ракета имеет только радиолокационную головку самонаведения. К тому же, американские эсминцы класса Arleigh Burke имеют разнообразные средства вооружения, чтобы обезвредить эти ракеты.

Как отмечают аналитики, в случае сценария, когда венесуэльские Су-30МК2 взлетят с авиабазы для пуска Х-31А, Arleigh Burke с помощью ракет SM-6 теоретически мог бы поразить эти самолеты, но только при условии, если они не будут идти на сверхмалых высотах, а корабль будет расположен на расстоянии в несколько сотен км.

Если Венесуэла имеет именно ракеты Х-31АД с максимальной дальностью пуска до 160 км, то на подходе к пусковой зоне самолет входит в зону поражения ракет SM-2, и тоже теоретически может быть сбит.

Даже, если им удастся осуществить пуск, то Arleigh Burke может просто сбить эту ракету с помощью своих SM-2 и SM-6, несмотря даже на высокую скорость этой ПКР.

