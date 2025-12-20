Великий плюс для України: хто приєднається до переговорів США та РФ щодо припинення війни

Американські переговорники планують зустрітися із представниками Росії у Флориді у суботу для проведення фінального раунду переговорів, спрямованих на припинення війни РФ проти України. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в публікації "Reuters".

Переговори США та РФ. Фото: з відкритих джерел

Зазначається, що зустріч має відбутися після п'ятничних консультацій США з українськими та європейськими чиновниками, під час яких обговорювався оновлений мирний план. За даними агентства, ці переговори породили обережну надію на можливий прогрес у врегулюванні війни.

Російську делегацію очолить посланець російського диктатора Володимира Путіна Кирило Дмитрієв. З американської сторони у переговорах візьмуть участь дипломат Стів Уіткофф та зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер.

Журналістам стало відомо, що держсекретар США та радник із нацбезпеки Марко Рубіо заявив, що також може приєднатися до зустрічі.

Раніше переговори між сторонами проходили в гольф-клубі Уіткоффа в Майамі та в районі Галлендейл-Біч.

На початку тижня американські, українські та європейські чиновники заявляли про певний прогрес у питанні гарантій безпеки для Києва. Водночас, залишається незрозумілим, чи погодиться Москва на запропоновані умови.

Російське джерело повідомило Reuters, що будь-які прямі контакти між російською делегацією та українськими переговорниками у рамках цієї зустрічі виключені.

