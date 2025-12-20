logo

Большой плюс для Украины: кто присоединится к переговорам США и РФ по прекращению войны

Reuters пишет о том, что помимо Уиткоффа и Кушнера представлять американскую сторону будет госсекретарь Рубио

20 декабря 2025, 15:12
Американские переговорщики планируют встретиться с представителями России во Флориде в субботу для проведения финального раунда переговоров, направленных на прекращение войны РФ против Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в публикации "Reuters".

Большой плюс для Украины: кто присоединится к переговорам США и РФ по прекращению войны

Переговоры США и РФ. Фото: из открытых источников

Отмечается, что встреча должна пройти после пятничных консультаций США с украинскими и европейскими чиновниками, во время которых обсуждался обновленный мирный план. По данным агентства, эти переговоры породили осторожную надежду на возможный прогресс в урегулировании войны.

Российскую делегацию возглавит посланник российского диктатора Владимира Путина Кирилл Дмитриев. С американской стороны в переговорах примут участие дипломат Стив Уиткофф и зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер.

Журналистам стало известно, что госсекретарь США и советник по нацбезопасности Марко Рубио заявил, что также может присоединиться к встрече.

Ранее переговоры между сторонами проходили в гольф-клубе Уиткоффа в Майами и в районе Галлендейл-Бич.

В начале недели американские, украинские и европейские чиновники заявляли об определенном прогрессе в вопросе гарантий безопасности для Киева. В то же время остается непонятным, согласится ли Москва на предложенные условия.

Российский источник сообщил Reuters, что любые прямые контакты между российской делегацией и украинскими переговорщиками в рамках этой встречи исключены.

Читайте также на портале "Комментарии" — в США завершилась встреча украинской делегации с американцами и европейцами: детали от Рустема Умерова.




Источник: https://www.reuters.com/world/europe/us-russian-officials-meet-florida-more-ukraine-talks-2025-12-20/
