Большой плюс для Украины: кто присоединится к переговорам США и РФ по прекращению войны

Американские переговорщики планируют встретиться с представителями России во Флориде в субботу для проведения финального раунда переговоров, направленных на прекращение войны РФ против Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в публикации "Reuters".

Переговоры США и РФ. Фото: из открытых источников

Отмечается, что встреча должна пройти после пятничных консультаций США с украинскими и европейскими чиновниками, во время которых обсуждался обновленный мирный план. По данным агентства, эти переговоры породили осторожную надежду на возможный прогресс в урегулировании войны.

Российскую делегацию возглавит посланник российского диктатора Владимира Путина Кирилл Дмитриев. С американской стороны в переговорах примут участие дипломат Стив Уиткофф и зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер.

Журналистам стало известно, что госсекретарь США и советник по нацбезопасности Марко Рубио заявил, что также может присоединиться к встрече.

Ранее переговоры между сторонами проходили в гольф-клубе Уиткоффа в Майами и в районе Галлендейл-Бич.

В начале недели американские, украинские и европейские чиновники заявляли об определенном прогрессе в вопросе гарантий безопасности для Киева. В то же время остается непонятным, согласится ли Москва на предложенные условия.

Российский источник сообщил Reuters, что любые прямые контакты между российской делегацией и украинскими переговорщиками в рамках этой встречи исключены.

Читайте также на портале "Комментарии" — в США завершилась встреча украинской делегации с американцами и европейцами: детали от Рустема Умерова.



