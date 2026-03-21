Великий обласний центр та більша частина області повністю знеструмлені: деталі

Чернігів повністю знеструмлено внаслідок ударів Росії по енергетичній інфраструктурі на території області. Як повідомляє портал "Коментарі", про це повідомила прес-служба Чернігівської міськради.
Місцевих мешканців уже попередили, що сьогодні через відсутність напруги всі тролейбусні маршрути, крім маршруту № 11, тимчасово не працюють.
Управління транспорту, транспортної інфраструктури та зв'язку повідомило, що рух тролейбусів буде відновлено після стабілізації ситуації.
Пізніше у прес-службі також поінформували, що внаслідок ворожої атаки пошкоджено важливий енергооб'єкт у Ніжинському районі.
у низці областей України зафіксовано перебої з електропостачанням після російських атак на енергетичні об'єкти. Як повідомляють "Коментарі", про це повідомили у Міністерстві енергетики України.
За даними відомства, частина споживачів залишилася без електроенергії у Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській та Чернігівській областях.
Енергетичні служби працюють у посиленому режимі, щоб швидко відновити електропостачання всім споживачів.