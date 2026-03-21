Великий обласний центр та більша частина області повністю знеструмлені: деталі

Чернігів повністю знеструмлено внаслідок ударів Росії по енергетичній інфраструктурі на території області. Як повідомляє портал "Коментарі", про це повідомила прес-служба Чернігівської міськради.

Блекаут у Чернігові. Фото: з відкритих джерел

"Всі об'єкти критичної та соціальної інфраструктури переходять на роботу від альтернативних джерел харчування", – йдеться у повідомленні.

Місцевих мешканців уже попередили, що сьогодні через відсутність напруги всі тролейбусні маршрути, крім маршруту № 11, тимчасово не працюють.

"На маршруті № 11 перевезення здійснюють автобуси за напрямом "вул. Незалежності – Діагностичний центр”, – уточнили у прес-службі.

Управління транспорту, транспортної інфраструктури та зв'язку повідомило, що рух тролейбусів буде відновлено після стабілізації ситуації.

Пізніше у прес-службі також поінформували, що внаслідок ворожої атаки пошкоджено важливий енергооб'єкт у Ніжинському районі.

"Без електрики залишилися 430 тис. абонентів у Ніжинському, Прилуцькому та Чернігівському районах. Енергетики вже розпочали аварійно-відновлювальні роботи", – наголошується в повідомленні.

У низці областей України зафіксовано перебої з електропостачанням після російських атак на енергетичні об'єкти. У Міністерстві енергетики України повідомили:

За даними відомства, частина споживачів залишилася без електроенергії у Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській та Чернігівській областях.

Енергетичні служби працюють у посиленому режимі, щоб швидко відновити електропостачання всім споживачів.



