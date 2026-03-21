Крупный областной центр и большая часть области полностью обесточены: детали

Кравцев Сергей
Чернигов полностью обесточен в результате ударов России по энергетической инфраструктуре на территории области. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщила пресс-служба Черниговского горсовета.
Блекаут в Чернигове. Фото: из открытых источников
Местных жителей уже предупредили, что сегодня в связи с отсутствием напряжения все троллейбусные маршруты, кроме маршрута № 11, временно не работают.
Управление транспорта, транспортной инфраструктуры и связи сообщило, что движение троллейбусов будет возобновлено после стабилизации ситуации.
Позже в пресс-службе также проинформировали, что в результате вражеской атаки поврежден важный энергообъект в Нежинском районе.
По данным Министерства энергетики Украины, в ряде областей Украины зафиксированы перебои с электроснабжением после российских атак по энергетическим объектам.
По данным ведомства, часть потребителей осталась без электроэнергии в Днепропетровской, Запорожской, Харьковской и Черниговской областях.
Энергетические службы работают в усиленном режиме, чтобы быстро восстановить электроснабжение для всех потребителей.