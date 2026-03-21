Крупный областной центр и большая часть области полностью обесточены: детали

Чернигов полностью обесточен в результате ударов России по энергетической инфраструктуре на территории области. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщила пресс-служба Черниговского горсовета.

"Все объекты критической и социальной инфраструктуры переходят на работу от альтернативных источников питания", – говорится в сообщении.

Местных жителей уже предупредили, что сегодня в связи с отсутствием напряжения все троллейбусные маршруты, кроме маршрута № 11, временно не работают.

"На маршруте № 11 перевозки осуществляют автобусы по направлению "ул. Независимости – Диагностический центр", – уточнили в пресс-службе.

Управление транспорта, транспортной инфраструктуры и связи сообщило, что движение троллейбусов будет возобновлено после стабилизации ситуации.

Позже в пресс-службе также проинформировали, что в результате вражеской атаки поврежден важный энергообъект в Нежинском районе.

"Без электричества остались 430 тыс. абонентов в Нежинском, Прилуцком и Черниговском районах. Энергетики уже приступили к аварийно-восстановительным работам", – отмечается в сообщении.

По данным ведомства, часть потребителей осталась без электроэнергии в Днепропетровской, Запорожской, Харьковской и Черниговской областях.

По данным ведомства, часть потребителей осталась без электроэнергии в Днепропетровской, Запорожской, Харьковской и Черниговской областях.

Энергетические службы работают в усиленном режиме, чтобы быстро восстановить электроснабжение для всех потребителей.



