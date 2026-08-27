Вчителів не допустять до роботи без проходження скринінгу 40+: що відомо про постанову МОЗ

Працівники українських закладів освіти, яким виповнилося 40 років, не зобов’язані проходити скринінг здоров’я лише через те, що працюють у школах, університетах чи інших освітніх установах. Про це Міністерство охорони здоров’я України повідомило у відповіді на журналістський запит порталу "Коментарі".

Фото: портал "Коментарі"

Як пояснили в Управлінні медичних кадрів, освіти і науки МОЗ, урядовою постановою від 10 грудня 2025 року №1652 затверджено порядок реалізації проєкту зі скринінгів здоров’я для людей віком від 40 років.

Йдеться про комплекс медичних обстежень, метою яких є виявлення факторів ризику серцево-судинних захворювань і цукрового діабету, проблем із психічним здоров’ям, а також рання діагностика захворювань та запобігання можливим ускладненням.

Однак сам факт роботи людини в закладі освіти не робить проходження такого скринінгу обов’язковим.

"Порядком не встановлено обов’язку працівників закладів освіти проходити скринінг здоров’я для осіб віком від 40 років у зв’язку з перебуванням у трудових відносинах із відповідним закладом освіти", — йдеться у відповіді МОЗ на запит "Коментарів".

У міністерстві окремо наголосили, що відповідна вимога взагалі не передбачена затвердженим урядом порядком.

"Вимога щодо обов’язкового проходження працівниками закладів освіти скринінгу здоров’я для осіб віком від 40 років не передбачена зазначеним Порядком", — заявили в МОЗ.

Таким чином, нову програму скринінгу для громадян 40+ не слід ототожнювати з обов’язковими медичними оглядами, які можуть передбачатися для окремих категорій працівників іншими нормативними актами. Відповідь МОЗ стосується саме скринінгу, запровадженого постановою №1652.

Портал "Коментарі" вже писав, що дискусії щодо профілактичних щеплень дітям в Україні точаться давно. Деякі батьки відмовляються вакцинувати дитину. Однак виникає питання — чи пустять дитину у дитячий садок чи школу.