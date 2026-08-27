Учителей не допустят к работе без прохождения скрининга 40: что известно о постановлении Минздрава

Работники украинских учебных заведений, которым исполнилось 40 лет, не обязаны проходить скрининг здоровья только потому, что работают в школах, университетах или других образовательных учреждениях. Об этом Министерство здравоохранения Украины сообщило в ответе на журналистский запрос порталу "Комментарии".

Фото: портал "Комментарии"

Как пояснили в Управлении медицинских кадров, образования и науки Минздрава, правительственным постановлением от 10 декабря 2025 г. №1652 утвержден порядок реализации проекта по скринингам здоровья для людей в возрасте от 40 лет.

Речь идет о комплексе медицинских обследований, целью которых является выявление факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета, проблем с психическим здоровьем, а также ранняя диагностика заболеваний и предотвращение возможных осложнений.

Однако сам факт работы человека в учебном заведении не делает прохождение такого скрининга обязательным.

"Порядком не установлена обязанность работников учебных заведений проходить скрининг здоровья для лиц в возрасте от 40 лет в связи с пребыванием в трудовых отношениях с соответствующим учебным заведением", — говорится в ответе Минздрава на запрос "Комментариев".

В министерстве особо подчеркнули, что соответствующее требование вообще не предусмотрено утвержденным правительством порядком.

"Требование об обязательном прохождении работниками учебных заведений скрининга здоровья для лиц в возрасте от 40 лет не предусмотрено указанным Порядком", — заявили в Минздраве.

Таким образом, новая программа скрининга для граждан 40 не должна быть отождествлена с обязательными медицинскими осмотрами, которые могут предусматриваться для отдельных категорий работников другими нормативными актами. Ответ Минздрава касается именно скрининга, введенного постановлением №1652.

Портал " Комментарии" уже писал, что дискуссии о профилактических прививках детям в Украине идут давно. Некоторые родители отказываются вакцинировать ребенка. Однако возникает вопрос — пустят ли ребенка в детский сад или школу.