Вчені за допомогою сканування виявили дещо у пісках: це може бути нове диво світу

Плато Гіза в Єгипті може приховувати ще одну монументальну статую, ідентичну всесвітньо відомому Великому Сфінксу. Про таку імовірність заявив італійський дослідник Філіппо Біонді в ефірі подкасту Matt Beall Limitless. Свої висновки він базує на результатах сучасного супутникового радіолокаційного сканування, яке зафіксувало масштабний симетричний об'єкт глибоко під шаром піску.

Сфінкс в Єгипті

Окрім технологічних даних, Біонді апелює до історичних артефактів, зокрема до "Стели Сну", встановленої фараоном Тутмосом IV. На цьому стародавньому пам'ятнику викарбувано дві постаті Сфінксів, що, на думку вченого, є прямим свідченням існування пари гігантських статуй, а не просто художнім символом.

Дослідник стверджує, що під одним із пагорбів плато прихована споруда зі складною архітектурою. "Нові радіолокаційні дані показують під одним із пагорбів на плато велику споруду з вертикальними шахтами та ходами, що нагадують структури під відомим Сфінксом", — зазначає Біонді.

Варто зауважити, що академічна спільнота ставиться до цієї гіпотези скептично. Раніше подібні припущення висував єгиптолог Бассам ель-Шаммаа, проте офіційна влада Єгипту в особі колишнього міністра у справах старожитностей Захі Хавасса запевняла, що район детально вивчений і "жодних доказів другої статуї знайдено не було".

Наразі існування прихованих "мегаструктур" залишається на рівні теорії, оскільки археологічні розкопки на вказаній ділянці не проводилися, а висновки радіолокації потребують фізичного підтвердження.

