Ученые с помощью сканирования обнаружили кое-что в песках: это может быть новое чудо света

Плато Гиза в Египте может скрывать еще одну монументальную статую, идентичную всемирно известному Великому Сфинксу. О такой вероятности заявил итальянский исследователь Филиппо Бионди в эфире подкаста Matt Beall Limitless. Свои выводы он основывает на результатах современного спутникового радиолокационного сканирования, которое зафиксировало масштабный симметричный объект глубоко под слоем песка.

Сфинкс в Египте

Помимо технологических данных, Бионди апеллирует к историческим артефактам, в частности к "Стеле Сна", установленному фараоном Тутмосом IV. На этом древнем памятнике высечены две фигуры Сфинксов, что, по мнению ученого, прямое свидетельство существования пары гигантских статуй, а не просто художественным символом.

Исследователь утверждает, что под одним из холмов плато скрыто сооружение со сложной архитектурой. "Новые радиолокационные данные показывают под одним из холмов на плато большое сооружение с вертикальными шахтами и ходами, напоминающими структуры под известным Сфинксом", — отмечает Бионди.

Следует заметить, что академическое сообщество относится к этой гипотезе скептически. Ранее подобные предположения выдвигал египтолог Бассам эль-Шаммаа, однако официальные власти Египта в лице бывшего министра по делам древностей Захи Хавасса уверяли, что район детально изучен и "никаких доказательств второй статуи найдено не было".

Пока существование скрытых "мегаструктур" остается на уровне теории, поскольку археологические раскопки на указанном участке не проводились, а выводы радиолокации нуждаются в физическом подтверждении.

