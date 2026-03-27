logo

BTC/USD

66364

ETH/USD

1999.76

USD/UAH

43.84

EUR/UAH

50.49

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Ученые с помощью сканирования обнаружили кое-что в песках: это может быть новое чудо света
commentss НОВОСТИ Все новости

Ученые с помощью сканирования обнаружили кое-что в песках: это может быть новое чудо света

Радиолокационное сканирование обнаружило скрытую мегаструктуру в Египте, которая может быть близнецом Сфинкса

27 марта 2026, 19:59
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Плато Гиза в Египте может скрывать еще одну монументальную статую, идентичную всемирно известному Великому Сфинксу. О такой вероятности заявил итальянский исследователь Филиппо Бионди в эфире подкаста Matt Beall Limitless. Свои выводы он основывает на результатах современного спутникового радиолокационного сканирования, которое зафиксировало масштабный симметричный объект глубоко под слоем песка.

Сфинкс в Египте

Помимо технологических данных, Бионди апеллирует к историческим артефактам, в частности к "Стеле Сна", установленному фараоном Тутмосом IV. На этом древнем памятнике высечены две фигуры Сфинксов, что, по мнению ученого, прямое свидетельство существования пары гигантских статуй, а не просто художественным символом.

Исследователь утверждает, что под одним из холмов плато скрыто сооружение со сложной архитектурой. "Новые радиолокационные данные показывают под одним из холмов на плато большое сооружение с вертикальными шахтами и ходами, напоминающими структуры под известным Сфинксом", — отмечает Бионди.

Следует заметить, что академическое сообщество относится к этой гипотезе скептически. Ранее подобные предположения выдвигал египтолог Бассам эль-Шаммаа, однако официальные власти Египта в лице бывшего министра по делам древностей Захи Хавасса уверяли, что район детально изучен и "никаких доказательств второй статуи найдено не было".

Пока существование скрытых "мегаструктур" остается на уровне теории, поскольку археологические раскопки на указанном участке не проводились, а выводы радиолокации нуждаются в физическом подтверждении.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что фактический уровень моря на планете уже сегодня существенно превышает показатели, на которые опиралось большинство климатических прогнозов. Об этом свидетельствует новое международное исследование, опубликованное в журнале Nature.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости