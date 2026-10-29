Важливий партнер Києва розвертається до Москви: стало відомо про таємні контакти

Південна Корея поступово відновлює контакти з Росією на тлі війни проти України та поглиблення військової співпраці Москви з Пхеньяном. Про це пише Financial Times, наголошуючи, що курс Сеула викликає занепокоєння у європейських союзників Києва.

Південна Корея та Росія. Фото: з відкритих джерел

За даними видання, у липні та серпні Південна Корея поставила до Росії понад 176 тисяч тонн палива, переважно дизельного. Як стверджується в публікації, частина вантажів перевозилася танкерами під санкціями. Ці поставки набувають особливого значення на тлі українських ударів по російських нафтопереробних підприємствах.

Уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк раніше заявляв, що надходження палива з Південної Кореї допомогло Росії пом'якшити дефіцит. При цьому Сеул заперечує звинувачення, наголошуючи, що прямого експорту палива до Росії не здійснює.

Водночас, як повідомляє Financial Times, між представниками двох країн відбуваються закриті переговори. Додаткову увагу привернув призначення радником південнокорейського президента з питань мирної дипломатії політика Сон Ен Гіля, якого російський президент Володимир Путін раніше нагородив орденом Дружби.

На цьому фоні відносини Сеула з Києвом, за даними видання, помітно ускладнились. Розбіжності виникли після суперечки навколо розкриття інформації про двох північнокорейських військовополонених. Повідомляється, що Південна Корея відкликала свого посла з України та скоротила дипломатичну присутність.

Європейські дипломати побоюються, що Сеул прагне заздалегідь підготувати ґрунт для повернення до масштабних ділових відносин із Москвою після завершення війни. Однак публікація не означає, що південнокорейський уряд офіційно оголосив про зміну зовнішньополітичного курсу.

Ситуація демонструє складний баланс між санкційними обмеженнями, економічними інтересами та відносинами із союзниками. Наскільки далеко Сеул готовий зайти у відновленні зв'язків із Росією, залишається відкритим питанням.

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