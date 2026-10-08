Южная Корея пошла на радикальный шаг: между Киевом и Сеулом вспыхнул спор

Южная Корея решила отозвать своего посла в Украине Пак Кичанга. Об этом говорится в официальном заявлении Министерства иностранных дел страны.

Украина и Южная Корея. Фото: из открытых источников

В Сеуле заявили, что рассчитывают на мирное урегулирование нерешенных вопросов в отношениях с Киевом. Южнокорейская сторона также намерена продолжить консультации с украинским правительством, чтобы найти решение возникших разногласий.

Отзыв посла происходит на фоне дипломатического спора между двумя странами, который получил новый импульс после выступления президента Украины Владимира Зеленского на Генеральной ассамблее ООН 23 сентября.

Во время своего выступления украинский лидер сообщил, что Киев передал Южной Корее двух военнослужащих КНДР, попавших в плен на территории Курской области в январе 2025 года.

Речь идет о северокорейских солдатах, которые воевали на стороне России. После пленения Украина заявляла о готовности передать их третьей стране при наличии соответствующих условий.

Заявление Зеленского вызвало вопросы со стороны Сеула и стало причиной напряженности в двусторонних отношениях. Теперь южнокорейское правительство делает ставку на дипломатические консультации.

При этом официально Сеул не объявил о разрыве дипломатических отношений с Украиной. Отзыв посла не означает прекращения контактов между государствами, однако является заметным дипломатическим сигналом.

В ближайшее время стороны, вероятно, сосредоточатся на поиске решения спорных вопросов. Насколько быстро Киеву и Сеулу удастся снять напряжение, пока остается открытым вопросом.

Читайте также на портале "Комментарии" — Сеул жестко ответил Киеву на обвинения в поставках топлива России.



