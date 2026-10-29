Важный партнер Киева разворачивается к Москве: стало известно о тайных контактах

Южная Корея постепенно восстанавливает контакты с Россией на фоне войны против Украины и углубления военного сотрудничества Москвы с Пхеньяном. Об этом пишет Financial Times, отмечая, что курс Сеула вызывает беспокойство у европейских союзников Киева.

Южная Корея и Россия. Фото: из открытых источников

По данным издания, в июле и августе Южная Корея поставила в Россию более 176 тысяч тонн топлива, преимущественно дизельного. Как утверждается в публикации, часть грузов перевозилась танкерами, находящимися под санкциями. Эти поставки приобретают особое значение на фоне украинских ударов по российским нефтеперерабатывающим предприятиям.

Уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк ранее заявлял, что поступление топлива из Южной Кореи помогло России смягчить возникший дефицит. При этом Сеул оспаривает обвинения, подчёркивая, что прямого экспорта топлива в Россию не осуществляет.

Одновременно, как сообщает Financial Times, между представителями двух стран проходят закрытые переговоры. Дополнительное внимание привлекло назначение советником южнокорейского президента по вопросам мирной дипломатии политика Сон Ён Гиля, которого российский президент Владимир Путин ранее наградил орденом Дружбы.

На этом фоне отношения Сеула с Киевом, по данным издания, заметно осложнились. Разногласия возникли после спора вокруг раскрытия информации о двух северокорейских военнопленных. Сообщается, что Южная Корея отозвала своего посла из Украины и сократила дипломатическое присутствие.

Европейские дипломаты опасаются, что Сеул стремится заранее подготовить почву для возвращения к масштабным деловым отношениям с Москвой после завершения войны. Однако публикация не означает, что южнокорейское правительство официально объявило о смене внешнеполитического курса.

Ситуация демонстрирует сложный баланс между санкционными ограничениями, экономическими интересами и отношениями с союзниками. Насколько далеко Сеул готов зайти в восстановлении связей с Россией, остаётся открытым вопросом.

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