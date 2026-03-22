Важка заява: у сім’ї Симоньян серйозні проблеми

Ткачова Марія
Російська пропагандистка Маргарита Симоньян повідомила про серйозні проблеми зі здоров’ям у своїй родині. В інтерв’ю російському пропагандисту Борису Корчевникову вона заявила, що один із її дітей має важке і невиліковне захворювання.
Хвороба дитини Симоньян
За словами Симоньян, про хворобу стало відомо у період, коли її чоловік, режисер Тигран Кеосаян, перебував у комі. Вона зазначила, що стан дитини є складним, а хвороба — невиліковною.
У сім’ї Симоньян і Кеосаяна троє дітей — дві доньки віком 12 і 6 років, а також 11-річний син. Водночас вона не уточнила, про кого саме йдеться.
Нагадаємо, Тигран Кеосаян помер у вересні 2025 року після дев’яти місяців перебування в комі. У той же період з’явилася інформація про онкологічне захворювання самої Симоньян.
Заява пропагандистки пролунала на тлі низки особистих втрат і проблем зі здоров’ям у її родині.