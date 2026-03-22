Трудное заявление: в семье Симоньян серьезные проблемы

Ткачова Марія
Российская пропагандистка Маргарита Симоньян сообщила о серьезных проблемах со здоровьем в своей семье. В интервью российскому пропагандисту Борису Корчевникову она заявила, что у одного из ее детей тяжелое и неизлечимое заболевание.
Болезнь ребенка Симоньян
По словам Симоньян, о болезни стало известно в период, когда ее муж, режиссер Тигран Кеосаян, находился в коме. Она отметила, что состояние ребенка сложное, а болезнь — неизлечимой.
В семье Симоньян и Кеосаяна трое детей — две дочери 12 и 6 лет, а также 11-летний сын. В то же время она не уточнила, о ком именно идет речь.
Напомним, Тигран Кеосаян скончался в сентябре 2025 года после девяти месяцев пребывания в коме. В тот же период появилась информация об онкологическом заболевании самой Симоньян.
Заявление пропагандистки раздалось на фоне ряда личных потерь и проблем со здоровьем в ее семье.