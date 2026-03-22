Трудное заявление: в семье Симоньян серьезные проблемы

Российская пропагандистка Маргарита Симоньян сообщила о серьезных проблемах со здоровьем в своей семье. В интервью российскому пропагандисту Борису Корчевникову она заявила, что у одного из ее детей тяжелое и неизлечимое заболевание.

Болезнь ребенка Симоньян

По словам Симоньян, о болезни стало известно в период, когда ее муж, режиссер Тигран Кеосаян, находился в коме. Она отметила, что состояние ребенка сложное, а болезнь — неизлечимой.

В семье Симоньян и Кеосаяна трое детей — две дочери 12 и 6 лет, а также 11-летний сын. В то же время она не уточнила, о ком именно идет речь.

Напомним, Тигран Кеосаян скончался в сентябре 2025 года после девяти месяцев пребывания в коме. В тот же период появилась информация об онкологическом заболевании самой Симоньян.

Заявление пропагандистки раздалось на фоне ряда личных потерь и проблем со здоровьем в ее семье.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в России в конце 2025 года — начале 2026 года зафиксирован новый рост интереса к теме эмиграции. Об этом сообщает издание "Верстка", проанализировавшее статистику поисковых запросов в Google Trends.

Журналисты исследовали динамику запросов "как уехать из России" и "выехать из России" за последние несколько лет. Самый высокий уровень интереса был зафиксирован в январе 2023 года – тогда показатель достиг 100 баллов. Эксперты связывают этот пик с последствиями объявления частичной мобилизации в сентябре 2022 года, что вызвало волну паники и поиск возможностей покинуть страну. После этого интерес к эмиграции постепенно снижался и достиг минимума в начале 2025 года. В частности, в феврале 2025-го уровень запросов опустился до 31 балла.

